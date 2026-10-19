Αποτέλεσε το μεταγραφικό σήριαλ του καλοκαιριού, καθώς στον Ολυμπιακό έκαναν τα πάντα για να τον φέρουν στην Ελλάδα, όμως η μεταγραφή χάλασε την τελευταία στιγμή παρά τα μεγάλα ποσά που είχαν πέσει στο τραπέζι.

‘Ισως μάλιστα η συγκεκριμένη εξέλιξη να τον έχει ρίξει αγωνιστικά, καθώς παρότι μέχρι πρότινος ήταν ο ηγέτης ομάδας του, φέτος δεν αγωνίζεται, ο προπονητής τον είχε αφήσει εκτός αποστολής για αρκετά παιχνίδια και τώρα η διοίκηση συζητά το ενδεχόμενο ακόμα και να τον αποδεσμεύσει ως ελεύθερο. Διαβάστε στο Sportdog.gr