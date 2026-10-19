Με αποκλεισμό 30 ημερών και πρόστιμο 255 ευρώ, τιμωρήθηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο από την Πορτογαλική Ομοσπονδία λόγω της αποχώρησής του από την αποστολή της Εθνικής στη Δανία.

Η ποινή ανακοινώθηκε από το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FPF), έπειτα από την εξέταση της πειθαρχικής υπόθεσης που είχε σχηματιστεί σε βάρος του αρχηγού της Εθνικής Πορτογαλίας, ο οποίος, έχει ήδη τεθεί σε προσωρινή διαθεσιμότητα.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι το Πειθαρχικό Συμβούλιο έκανε δεκτή στο σύνολό της την κατηγορία σε βάρος του Κριστιάνο Ρονάλντο για την εκ προθέσεως τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος, το οποίο προβλέπεται και τιμωρείται από το άρθρο 160, παράγραφος 1, του πειθαρχικού κανονισμού της ομοσπονδίας.

Ως εκ τούτου, του επέβαλε ποινή αποκλεισμού 30 ημερών, καθώς και χρηματικό πρόστιμο ύψους 255 ευρώ.

Η επόμενη υποχρέωση της Εθνικής Πορτογαλίας είναι προγραμματισμένη για τις 14 Νοεμβρίου και το περιστατικό σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, έτσι ο Ρονάλντο θα είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια στις 14 και 17 Νοεμβρίου.