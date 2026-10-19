Η Χάντερ Σέιφερ, η ηθοποιός που έγινε γνωστή μέσα από τη σειρά «Euphoria», μίλησε ανοιχτά για την επέμβαση αλλαγής φύλου στην οποία υποβλήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, αποκαλύπτοντας ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένη με την απόφασή της.

Η 27χρονη Αμερικανίδα, η οποία ξεκίνησε τη φυλομετάβασή της στην εφηβεία, αναφέρθηκε στην εμπειρία της σε συνέντευξη στο περιοδικό Elle. «Έκανα επέμβαση στα γεννητικά όργανα τον Δεκέμβριο, κάτι που ήταν υπέροχο, και το λατρεύω», δήλωσε.

Η απόφασή της ήρθε έπειτα από μια μακρά περίοδο κατά την οποία προσπαθούσε να βρει τη δική της ισορροπία ανάμεσα στην ταυτότητα φύλου της και στη σχέση της με το σώμα της. Όπως εξήγησε, για αρκετό καιρό ήθελε να αποδεχτεί το σώμα που είχε πριν από την επέμβαση, βλέποντας αξία και δύναμη στην αμφισβήτηση των παραδοσιακών ορίων του φύλου.

«Όπως είπα, για πολύ καιρό αγκάλιαζα την πλευρά του εαυτού μου που διευρύνει τα όρια του φύλου και ήθελα πραγματικά να προσπαθήσω να συμφιλιωθώ με το σώμα που είχα προηγουμένως, επειδή πίστευα ότι υπήρχε κάτι πραγματικά ωραίο και δυναμικό σε αυτό», ανέφερε.

Η ηθοποιός περιέγραψε και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά την ανάρρωσή της στις αρχές της χρονιάς. Χρειάστηκε να περιορίσει δραστικά τις μετακινήσεις της και να ακολουθήσει τις οδηγίες των γιατρών, μένοντας για μεγάλο διάστημα ξαπλωμένη. Για να έχει τον απαραίτητο χώρο και την ησυχία της, νοίκιασε ένα ευρύχωρο διαμέρισμα, όπου μπορούσαν να την επισκέπτονται φίλοι και συγγενείς.

«Νομίζω ότι το όριό μου ήταν 150 βήματα την ημέρα, κάτι που δεν είναι τίποτα», είπε, περιγράφοντας πόσο περιορισμένη ήταν η καθημερινότητά της εκείνη την περίοδο.

Η Σέιφερ έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια για τα δικαιώματα των τρανς ατόμων. Στο «Euphoria» υποδύεται την Τζουλς Βον, μια τρανς έφηβη, ρόλος που την έκανε ευρύτερα γνωστή στο διεθνές κοινό. Η πορεία της περιλαμβάνει, επίσης, συμμετοχές στις ταινίες The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes, Cuckoo και Kinds of Kindness του Γιώργου Λάνθιμου.

Η διαμαρτυρία στη Βόρεια Καρολίνα και το μήνυμα για τα τρανς παιδιά

Η δημόσια δράση της για τα δικαιώματα των τρανς ανθρώπων ξεκίνησε από τα μαθητικά της χρόνια. Το 2016, ως μαθήτρια της τελευταίας τάξης του λυκείου, συμμετείχε σε κινητοποίηση στη Βόρεια Καρολίνα κατά της νομοθεσίας που περιόριζε την πρόσβαση των τρανς ατόμων στις δημόσιες τουαλέτες με βάση την ταυτότητα φύλου τους.

Στη διαμαρτυρία, η οποία πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της πολιτείας, η Σέιφερ κρατούσε πλακάτ με το μήνυμα: «Τα τρανς παιδιά υπάρχουν, είναι αποδεκτά και αξίζουν τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα».

Χρόνια αργότερα, η ηθοποιός βρέθηκε αντιμέτωπη με μια διαφορετική εξέλιξη που αφορούσε την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου της στα επίσημα έγγραφά της. Την περασμένη χρονιά, διαπίστωσε ότι στο νέο αμερικανικό διαβατήριό της αναγραφόταν το γράμμα «Μ», που αντιστοιχεί στο αρσενικό φύλο, αντί για το «F» που αντιστοιχεί στο θηλυκό. Η αλλαγή συνδεόταν με εκτελεστικό διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ για τα έγγραφα ταυτοποίησης.

Σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξέφρασε την έκπληξή της και μίλησε για τις πιθανές συνέπειες που θα μπορούσε να έχει η νέα ένδειξη στα ταξίδια της, ιδιαίτερα κατά τους ελέγχους στα σύνορα. Όπως εξήγησε, επί περίπου δέκα χρόνια δεν είχε αντιμετωπίσει αντίστοιχο πρόβλημα με τα έγγραφά της.

Η Σέιφερ αναγνώρισε ότι η δική της θέση διαφέρει από εκείνη πολλών άλλων ανθρώπων που ανήκουν στην τρανς κοινότητα, αναφέροντας τα προνόμια που διαθέτει λόγω της δημόσιας αναγνωρισιμότητάς της αλλά και της εμφάνισής της.

«Θέλω να αναγνωρίσω τα προνόμια που έχω, όχι μόνο ως μια διάσημη τρανς γυναίκα, αλλά και ως λευκή και αδύνατη γυναίκα, που ανταποκρίνεται στα σύγχρονα πρότυπα ομορφιάς και μπορεί να συμμετέχει σε όλα αυτά. Και η ταυτότητα φύλου μου αναγνωρίζεται από τους άλλους ως γυναικεία. Κι όμως, αυτό συνέβη», είπε.

Η ηθοποιός διευκρίνισε ότι δεν είχε αλλάξει ποτέ το φύλο που αναγράφεται στο πιστοποιητικό γέννησής της. Εκτίμησε, επομένως, ότι ενδέχεται να έχουν αλλάξει οι διαδικασίες έκδοσης διαβατηρίων, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να διασταυρώνουν πλέον τα στοιχεία με εκείνα των πιστοποιητικών γέννησης.

«Δεν γνωρίζω ακριβώς τι άλλαξε στη διαδικασία διεκπεραίωσης», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι ήταν η πρώτη φορά που αντιμετώπιζε μια τέτοια αλλαγή από τότε που είχε διορθώσει την ένδειξη φύλου στα έγγραφά της.

«Ένα γράμμα σε ένα διαβατήριο δεν μπορεί να αλλάξει το ποια είμαι»

Παρότι η νέα ένδειξη δεν αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο η ίδια αντιλαμβάνεται την ταυτότητά της, η Σέιφερ εκτίμησε ότι θα μπορούσε να την εκθέτει συχνότερα σε ερωτήσεις ή ελέγχους σχετικά με το γεγονός ότι είναι τρανς γυναίκα.

«Προσωπικά, δεν με νοιάζει καθόλου που έβαλαν ένα “Μ” στο διαβατήριό μου», δήλωσε. «Δεν αλλάζει πραγματικά τίποτα σε σχέση με εμένα ή την τρανς ταυτότητά μου, ωστόσο κάνει τη ζωή λίγο πιο δύσκολη».

Όπως ανέφερε, δεν είχε ακόμη διαπιστώσει στην πράξη πώς θα επηρέαζε το νέο διαβατήριο τα ταξίδια της στο εξωτερικό. Περίμενε, ωστόσο, ότι θα χρειαζόταν να εξηγεί την ταυτότητά της σε συνοριακούς υπαλλήλους συχνότερα από όσο θα ήθελε, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου αυτό δεν θα ήταν απαραίτητο.

Η ηθοποιός στάθηκε και στις συνέπειες που μπορεί να έχει μια τέτοια αλλαγή για άλλα τρανς άτομα, των οποίων οι συνθήκες και οι δυνατότητες διαχείρισης αντίστοιχων περιστατικών μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές.

Κλείνοντας το βίντεό της, έστειλε ένα μήνυμα προς την τρανς κοινότητα, επιμένοντας ότι οι διοικητικές αλλαγές στα επίσημα έγγραφα δεν μπορούν να αναιρέσουν την ταυτότητα ενός ανθρώπου.

«Οι τρανς άνθρωποι είναι όμορφοι. Δεν πρόκειται να πάψουμε ποτέ να υπάρχουμε, εγώ δεν πρόκειται να πάψω ποτέ να είμαι τρανς και ένα γράμμα σε ένα διαβατήριο δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό».

Η Σέιφερ ολοκλήρωσε την παρέμβασή της με μια οργισμένη αναφορά στην αμερικανική κυβέρνηση: «Δεν έχω πραγματικά απάντηση για το τι πρέπει να γίνει γι’ αυτό, αλλά ένιωσα ότι ήταν σημαντικό να το μοιραστώ. Αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα. Οπότε, ναι, στο διάολο».