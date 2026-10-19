Την υπόσχεση πως η ΑΕΚ θα κάνει τα πάντα κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι έδωσε ο Ραζβάν Μαρίν, ο οποίος εκπροσώπησε τους παίκτες της Ένωσης στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Παράλληλα ο παίκτης των «κιτρινόμαυρων» ανέφερε πως αυτά τα παιχνίδια με τέτοιες ομάδες είναι τιμή για τον σύλλογο.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Νομίζω ότι, όπως είπε και ο κόουτς, θα αντιμετωπίσουμε μία από τις κορυφαίες ομάδες των τελευταίων ετών στο ποδόσφαιρο.

Είναι τιμή μας και φυσικά, την ίδια ώρα, θα δώσουμε τα πάντα για να ανταγωνιστούμε τους κορυφαίους παίκτες στο ευρωπαϊκό στερέωμα», επεσήμανε ο Ρουμάνος άσος.