Το τραγικό συμβάν στον Ισημερινό με τον άτυχο καθολικό ιερέα Πατρίσιο Σάντσες Μολινάρι που έχασε τη ζωή του, όταν ένας τεράστιος σταυρός αποκολλήθηκε από τον τοίχο και έπεσε πάνω του, προκάλεσε θλίψη στο κοινό του διαδικτύου, αλλά και πλήθος θεωριών συνωμοσίας. Πολλοί αναρωτιούνται για παράδειγμα αν ήταν όντως τυχαίο το γεγονός της πτώσης του σταυρού που είχε ως συνέπεια τον θάνατο του ιερέα.

Στην Ελλάδα τώρα, ο εφημέριος της Ενορίας του Αγίου Γεωργίου στον Σοκαρά της Κρήτης και κοινωνικός λειτουργός, πάτερ Χαράλαμπος Κοπανάκης, έκανε μια ανάρτηση στο Facebook όπου θέτει στις σωστές του διαστάσεις το άτυχο συμβάν, και παράλληλα προσπαθεί να εμπνεύσει ανθρωπιά και ενσυναίσθηση.

Η ανάρτηση του πάτερ:

Οι φυσικοί νόμοι, δεν καταργούνται όταν εισέλθει κανείς σε ένα χώρο που τον θεωρεί ιερό.

Αν πέσεις στο πεζοδρόμιο, μπορεί να χτυπήσεις.

Αν πέσεις εντός Ναού, επίσης.

Αν ένα αντικείμενο σου έρθει στο κεφάλι από μεγάλο ύψος, εντός ή εκτός Ναού, μπορεί ακόμα και να σε σκοτώσει.

Καμιά σημασία δεν έχει το είδος του αντικειμένου που πέφτει.

Ο ογκώδης Σταυρός εν προκειμένω, πέφτοντας από ύψος πάνω στο κεφάλι του ανθρώπου, έκανε την ίδια ζημιά που θα προκαλούσε κάθε βαρύ αντικείμενο.

Τώρα, το σε ποια ομολογία ή θρησκεία ανήκει ο χώρος που συνέβη κάποιο τέτοιο περιστατικό, δεν έχει καμία απολύτως σημασία.

Εξαιρέσεις οι φυσικοί νόμοι δεν κάνουν.

Συμπεριφέρονται παντού επί γης με τον ίδιο τρόπο.

Απόψεις που διάβασα, ότι ο άνθρωπος ήταν αιρετικός και γι αυτό συνέβη το ατύχημα, μαρτυρούν τη μόνη φρικτή υπαρξιακή αίρεση.

Αυτήν του διαζυγίου από την ανθρωπιά και την ενσυναίσθηση.

