Μιλούσε στους πιστούς για το πόσο εφήμερη είναι η ζωή, το απρόβλεπτο του θανάτου και τον χρόνο που πρέπει να αφιερώνουμε στους ανθρώπους που αγαπάμε. Λίγο αργότερα, ο καθολικός ιερέας Πατρίσιο Σάντσες Μολινάρι έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο, όταν ένας τεράστιος σταυρός αποκολλήθηκε από τον τοίχο και έπεσε πάνω του, την ώρα που τελούσε τη Θεία Λειτουργία στον Ισημερινό. Η τραγωδία καταγράφηκε σε ζωντανή μετάδοση, προκαλώντας σοκ στους πιστούς που βρίσκονταν στην εκκλησία.

Ο ιερέας Πατρίσιο Σάντσες Μολινάρι αναφερόταν στα λόγια του Ιησού, όταν είπε στους πιστούς ότι δεν θα πρέπει να σπαταλούν τη ζωή τους χαζεύοντας στα κινητά τους τηλέφωνα, αλλά να την αφιερώνουν στον Θεό και στους αγαπημένους τους.

«Μια μέρα, όλοι εμείς εδώ θα πεθάνουμε, και μερικές φορές ο χρόνος που έχουμε αφιερώσει σε ορισμένα πράγματα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία όσο ο χρόνος που περνάμε με τον Θεό», είπε.

«Ο ποιοτικός χρόνος που αφιερώνουμε στον Θεό, στους αδελφούς και τις αδελφές μας, στους συζύγους μας, στις συζύγους μας, στα παιδιά μας και στην οικογένειά μας -αυτός είναι ο χρόνος που αξιοποιείται καλύτερα», πρόσθεσε ο Μολινάρι.

Στη συνέχεια, ο ιερέας ζήτησε από τον Θεό να ευλογήσει τους πιστούς και άρχισε μια ακόμη προσευχή, όταν ο τεράστιος σταυρός που βρισκόταν πίσω του αποκολλήθηκε ξαφνικά από τον τοίχο και έπεσε πάνω του.

Το σοκαριστικό περιστατικό καταγράφηκε στη ζωντανή μετάδοση του κηρύγματος. Στο βίντεο ακούγονται πανικόβλητοι πιστοί να ουρλιάζουν, καθώς σπεύδουν να βοηθήσουν τον ιερέα και να καλέσουν ασθενοφόρο.

Στο σημείο έφτασαν διασώστες, ωστόσο, σύμφωνα με τις Αρχές, ο Μολινάρι πέθανε την ίδια ημέρα.

Δείτε το βίντεο – Προσοχή σκληρές εικόνες:

Catholic priest Patricio Alfredo Sánchez Molinari was killed when a crucifix fell on him during a service in Ecuador. Congregants tried to help, but he died from his injuries. https://t.co/u2b4DaZPok — Breaking911 (@Breaking911) October 18, 2026

Ο ιερέας Σάντσες ανήκε στο Τάγμα του Υπεραγίου Λυτρωτή, ένα ρωμαιοκαθολικό θρησκευτικό τάγμα που ιδρύθηκε το 1732 και έχει παρουσία σε 80 χώρες.

Υπηρετούσε υπό την Αρχιεπισκοπή του Γουαγιακίλ. Τον θάνατό του επιβεβαίωσε ο καρδινάλιος και αρχιεπίσκοπος, μονσινιόρ Λουίς Χεράρδο Καμπρέρα Ερέρα.

«Ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας πατέρας Πατρίσιο Αλφρέδο Σάντσες Μολινάρι, ο οποίος υπηρέτησε ως εφημέριος της εκκλησίας της Διαρκούς Βοήθειας στο Κεντρικό Βικαριάτο, αναχώρησε για τον Οίκο του Πατέρα, για να απολαύσει την παρουσία Του και τη δόξα Του», ανέφερε η Εκκλησία σε ανακοίνωσή της.

Τον θάνατό του ανακοίνωσε επίσης η ενορία του Αγίου Λαυρεντίου στη Βίνσες, στην επαρχία Λος Ρίος, όπου είχε υπηρετήσει για αρκετά χρόνια, σύμφωνα με τους υπευθύνους της ενορίας.

Μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρίνιστο τι προκάλεσε την αποκόλληση και την πτώση του μεγάλου σταυρού από τον τοίχο, σύμφωνα με τη New York Post.