Μια απρόσμενη οικογενειακή ιστορία από την περίοδο της ποτοαπαγόρευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες μοιράστηκε η Μαρία Κατσανδρή, αποκαλύπτοντας πως ο πατέρας της είχε γνωρίσει προσωπικά διαβόητες προσωπικότητες της εποχής.

Φιλοξενούμενη στην εκπομπή «Στούντιο 4» τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, η ηθοποιός, η οποία φέτος υποδύεται την Πυργοδέσποινα στη νέα παραγωγή της ΕΡΤ «Κουτσουπιές», περιέγραψε στον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου πώς ανακάλυψε στα νεανικά της χρόνια το παρελθόν της οικογένειάς της στο Σικάγο.

«Ο μπαμπάς μου ήταν εκεί την εποχή της ποτοαπαγόρευσης. Εγώ αρχίζω να μαθαίνω ως πιτσιρίκα την ιστορία της Αμερικής και Αλ Καπόνε και πράγματα και Ντίλιγκερ και ποταπαγόρευση και φωνάζω τις φίλες μου και τις λέω «Έλα να κάνουμε πλάκα τώρα στον μπαμπά μου». Ο μπαμπάς μου ήταν ένας πολύ γλυκός άνθρωπος, πολύ ήρεμος, πολύ γλυκός. Συνέχεια τραγούδαγε με ένα πούρο. Και είμαστε με τις φίλες μου λοιπόν και εγώ έξυπνη λέω «Να σου πω τον Αλ Καπόνε τον ήξερες;».

Βγάζει το πούρο του ο μπαμπάς μου και μου λέει «Ε, ναι, αλλά δεν κάναμε παρέα». Και έχουμε μείνει, γιατί εγώ περίμενα να μου πει «Τι είναι αυτά που λες;». Και συνεχίζει ο μπαμπάς μου στη σκέψη του «Ο άλλος όμως ήταν καλύτερο παιδί». Λέω «Ποιος;».

«Ο Ντίλιγκερ». Και μετά αρχίζει μία καταιγίδα ερωτήσεων. Φύγανε οι φίλες μου, γιατί αρχίζω να του λέω «Πες μου τι ξέρεις; Πες μου τι». «Όχι, άμα μεγαλώσεις, άμα μεγαλώσεις». Φυσικά και τους ήξερε», αφηγήθηκε η ηθοποιός.

«Στο Παρίσι πήγα για έναν έρωτα»

Αναφερόμενη στα πρώτα της επαγγελματικά βήματα αλλά και στις προσωπικές της επιλογές, εξήγησε τα κίνητρα που την οδήγησαν στις αποφάσεις της:

«Στο Παρίσι πήγα για έναν έρωτα, αλλά το θέατρο δεν το έκανα για έναν έρωτα. Το έκανα από έρωτα», εξομολογήθηκε, ενώ σχετικά με τα κριτήρια που θέτει πριν αποδεχτεί μια συνεργασία συμπλήρωσε:

«Πρώτα είναι το σενάριο. Τι λέει, πώς είναι γραμμένο. Μετά είναι οι συνάδελφοι. Μετά είναι ο σκηνοθέτης. Μετά στο θέατρο είναι οι άνθρωποι που θα φτιάξουμε το τελικό αποτέλεσμα, αλλά στο σινεμά και στην τηλεόραση είναι και ο μοντέρ και ο φωτογράφος. Αλλά εγώ δίνω σημασία στο σενάριο, στους συναδέλφους και στον σκηνοθέτη. Ναι, με ενδιαφέρει το σενάριο φυσικά και με ενδιαφέρει με ποιους θα παίξω, με ποιους συναδέλφους μου».

Όσον αφορά την εικόνα της στη μικρή οθόνη, δεν δίστασε να παραδεχτεί:

«Δεν μου αρέσει να βλέπω τον εαυτό μου στην τηλεόραση. Βλέπω τη δουλειά, τη βλέπω τη δουλειά, αλλά δεν είναι για να δω εμένα. Εμένα δεν μπορώ να με βλέπω. Θεωρώ ότι δεν έκανα αυτό που έπρεπε. Βλέπω όμως τη δουλειά μας».

Σε ό,τι αφορά τους οικογενειακούς δεσμούς και τις ισορροπίες με τη μητέρα της, σημείωσε:

«Φιλοσοφική πέρασα Θεσσαλονίκη, γιατί ήθελα να φύγω από τη μαμά μου και δούλεψα μόνο Θεσσαλονίκη και πέρασα, αλλά δεν πήγα καν να γραφτώ. Ευγνωμονώ το Θεό που μου έδωσε αυτή τη μάνα. Πολύ αυστηρή. Ευτυχώς που ήταν πολύ αυστηρή. Πολύ γλυκιά. Αλλά ήταν η σχέση μάνας κόρης. Ήταν μια μάχη μέχρι που εγώ έφτασα στα 30-33 και το είδα διαφορετικά το πράγμα».

Ξεκαθαρίζοντας τη στάση της απέναντι στη δημοσιότητα, τόνισε πως: «Η προσωπική μου ζωή, αν τη δημοσιοποιούσα, θα έπαυε να είναι προσωπική».

Μάλιστα, η ηθοποιός δεν έκρυψε την έκπληξή της στο κλείσιμο της εκπομπής, όταν ο Χρήστος Φερεντίνος της επισήμανε πως συμμετέχει φέτος σε θεατρική παράσταση, με τον ίδιο να διευκρινίζει: «Είμαι σε μία παράσταση με τον Γρηγόρη Μπιθικώτση, τον Γιάννη Κότσιρα, τον Μπάμπη Στόκα και κάνω τον δημοσιογράφο-αφηγητή της παράστασης».