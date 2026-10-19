Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρίσκεται ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης που περιλαμβάνει επαφές με κυβερνητικούς αξιωματούχους και ενημέρωση για τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της ιατρικής.

Τον υπουργό συνοδεύει ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, με τους δύο αξιωματούχους να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις της Health Week και να πραγματοποιούν συναντήσεις με τους επικεφαλής των υπουργείων Υγείας τόσο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των Εμιράτων όσο και του Άμπου Ντάμπι.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονταν επισκέψεις στην πρώτη βιοτράπεζα της χώρας και στις εγκαταστάσεις της εταιρείας M42, όπου αναπτύσσονται εφαρμογές γενετικού ελέγχου.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για όσα είδε, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι «Εδώ δημιουργείται η Ιατρική Επιστήμη του 22ου αιώνα».

Πριν λίγο ολοκληρώσαμε με τον @mthemisto την πρώτη μέρα της επίσκεψης μας στα @UAE @uaeembassygr για την συμμετοχή μας στην Health Week. Συναντήσαμε τόσο τον Υπουργό Υγείας της Ομοσπονδίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όσο και τον Υπουργό Υγείας του Εμιράτου του Άμπου Ντάμπι. Επίσης πήγαμε στην πρώτη βιοτράπεζα των Εμιράτων και στις εγκαταστάσεις της M42 για τον γενετικό έλεγχο. Εδώ δημιουργείται η Ιατρική Επιστήμη του 22ου αιώνα. — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 19, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

«Πριν λίγο ολοκληρώσαμε με τον Μάριο Θεμιστοκλέους την πρώτη μέρα της επίσκεψης μας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την συμμετοχή μας στην Health Week. Συναντήσαμε τόσο τον Υπουργό Υγείας της Ομοσπονδίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όσο και τον Υπουργό Υγείας του Εμιράτου του Άμπου Ντάμπι. Επίσης πήγαμε στην πρώτη βιοτράπεζα των Εμιράτων και στις εγκαταστάσεις της M42 για τον γενετικό έλεγχο. Εδώ δημιουργείται η Ιατρική Επιστήμη του 22ου αιώνα».