Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη από την Πέμπτη 22 έως και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου ανακοίνωσε η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του πολιούχου της πόλης, Αγίου Δημητρίου, και της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας, απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης, καθώς και εκτροπές οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους της πόλης και στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών.

Οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά, ανάλογα με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και τις κυκλοφοριακές συνθήκες.

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου: Κλείνει τμήμα της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών

Από τις 07:30 έως τις 14:00, λόγω της γενικής δοκιμαστικής παρέλασης των μηχανοκίνητων τμημάτων, θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, από τη Νέα Αερογέφυρα Θέρμης, στην οδό Προφήτη Ηλία, έως την Αερογέφυρα Νέου Ρυσίου, και στα δύο ρεύματα.

Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών.

Προς Νέα Μουδανιά: Νέα Αερογέφυρα Θέρμης, οδός Προφήτη Ηλία, επαρχιακή οδός Θεσσαλονίκης – Νέας Μηχανιώνας, διασταύρωση Νέου Ρυσίου, Νέο Ρύσιο, Αερογέφυρα Νέου Ρυσίου και επιστροφή στην εθνική οδό.

Προς Θεσσαλονίκη: Αερογέφυρα Νέου Ρυσίου, Νέο Ρύσιο, επαρχιακή οδός Θεσσαλονίκης – Νέας Μηχανιώνας, οδός Προφήτη Ηλία, Νέα Αερογέφυρα Θέρμης και επιστροφή στην εθνική οδό.

Κυριακή 25 Οκτωβρίου: Ρυθμίσεις για τη λιτάνευση των ιερών εικόνων

Λόγω της λιτάνευσης των εικόνων του Αγίου Δημητρίου και της Παναγίας «Χοζοβιώτισσας», θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση από τις 05:00 έως τις 13:30 στις εξής οδούς:

Αγίου Δημητρίου, από Προξένων έως Πλάτωνος.

Ελευθερίου Βενιζέλου, από Αγίου Δημητρίου έως Εγνατία.

Εγνατία, από Ελευθερίου Βενιζέλου έως Αγίας Σοφίας.

Αγίας Σοφίας, από Εγνατία έως Αγίου Δημητρίου.

Από τις 10:30 έως τις 13:30 θα απαγορεύεται επιπλέον η κυκλοφορία οχημάτων στα ίδια τμήματα, με τη διαφορά ότι στην οδό Αγίου Δημητρίου η διακοπή θα ισχύει από την Ελευθερίου Βενιζέλου έως την Πλάτωνος.

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου: Ποιοι δρόμοι κλείνουν για τη δοξολογία του Αγίου Δημητρίου

Από τις 05:00 έως τις 13:30 θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στους παρακάτω δρόμους:

Αγίου Δημητρίου, από Σουρή έως Πελοποννήσου.

Κασσάνδρου, από Αγίου Νικολάου έως Μακεδονικής Αμύνης.

Μακεδονικής Αμύνης, από Κασσάνδρου έως Αγίου Δημητρίου.

Σελεύκου, σε όλο το μήκος της.

Αριστοτέλους, από Αγίου Δημητρίου έως Ολύμπου.

Από τις 10:30 έως τις 13:30 θα διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Αγίου Δημητρίου, από τη Λαγκαδά έως την Αγίου Νικολάου.

Τρίτη 27 Οκτωβρίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη μαθητική παρέλαση

Από τις 10:30 έως την ολοκλήρωση της μαθητικής παρέλασης θα απαγορεύεται η κυκλοφορία:

Στην Τσιμισκή, από την πλατεία ΧΑΝΘ έως την Ίωνος Δραγούμη.

Στην Παύλου Μελά, από την πλατεία Λευκού Πύργου έως την Τσιμισκή.

Σε όλες τις κάθετες οδούς που καταλήγουν στα συγκεκριμένα τμήματα.

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου: Τα μέτρα για τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση

Η στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου θα αρχίσει στις 11:00, ενώ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ αρκετές ώρες νωρίτερα.

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από τις 03:00 έως το τέλος της παρέλασης:

Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου, σε όλο το μήκος της.

Γεωργίου Παπανδρέου, από Μεγάλου Αλεξάνδρου έως Μητροπολίτου Κυδωνιών.

30ής Οκτωβρίου, σε όλο το μήκος της.

Παύλου Μελά, από πλατεία Λευκού Πύργου έως Τσιμισκή.

Γ΄ Σεπτεμβρίου, από Μεγάλου Αλεξάνδρου έως Λεωφόρο Στρατού.

Στρατηγού Ναπολέοντος Ζέρβα, σε όλο το μήκος της.

Εθνικής Αμύνης, από Τσιμισκή έως Λεωφόρο Νίκης.

Γκύζη, σε όλο το μήκος της.

Διακοπή κυκλοφορίας από τις 05:00 έως το τέλος της παρέλασης:

Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Γεωργίου Παπανδρέου, από Μεγάλου Αλεξάνδρου έως Μητροπολίτου Κυδωνιών.

30ής Οκτωβρίου, σε όλο το μήκος της.

Σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας από τις 07:00:

Μάρκου Μπότσαρη – Καραϊσκάκη – Καλλιδοπούλου, 25ης Μαρτίου, Πέτρου Συνδίκα, Παρασκευοπούλου, Χατζή και 28ης Οκτωβρίου, στα τμήματά τους από τη Βασιλίσσης Όλγας έως τη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Στρατηγού Κακαβού.

Παύλου Μελά, από πλατεία Λευκού Πύργου έως Τσιμισκή.

Αθανασίου Σουλιώτη, από Καλλιδοπούλου έως Στρατηγού Κακαβού.

Εθνικής Αμύνης, από Τσιμισκή έως Λεωφόρο Νίκης.

Πρόσθετες απαγορεύσεις στάθμευσης από τις 27 Οκτωβρίου

Από τις 14:00 της Τρίτης 27 Οκτωβρίου έως την ολοκλήρωση της παρέλασης την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση:

Στον χώρο στάθμευσης πίσω από την εξέδρα των επισήμων, επί της Αθανασίου Σουλιώτη.

Στις οδούς Μάρκου Μπότσαρη, 25ης Μαρτίου, Πέτρου Συνδίκα, Παρασκευοπούλου, Χατζή και 28ης Οκτωβρίου, από Βασιλίσσης Όλγας έως Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Στη Στρατηγού Κακαβού.

Στην Αθανασίου Σουλιώτη, από Καλλιδοπούλου έως Στρατηγού Κακαβού.

Στην Καλλιδοπούλου, από Δελφών έως Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Στην Καραϊσκάκη, από Δελφών έως Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Στη Μιχαήλ Ψελλού, σε όλο το μήκος της.

Στην Ιφιγενείας, από Βασιλίσσης Όλγας έως Μητροπολίτου Γρηγορίου Κυδωνιών.

Επιπλέον, από τις 14:00 της Κυριακής 25 Οκτωβρίου έως τις 15:00 της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου, θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στην οδό Αγίας Τριάδος, από τη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου έως τη Βασιλέως Γεωργίου.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης διευκρινίζει ότι, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν, ενδέχεται να πραγματοποιηθούν πρόσθετες διακοπές κυκλοφορίας και σε παρακείμενους δρόμους.