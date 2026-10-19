Την επανεκκίνηση του προγράμματος αντιμετώπισης της παχυσαρκίας ενηλίκων τον Νοέμβριο, με τη δυνατότητα συνέχισης της δωρεάν φαρμακευτικής αγωγής για 43.500 δικαιούχους, ανακοίνωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας στο ACTION 24.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα αποτελέσματα του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», μέσω του οποίου τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού σε αρχικό στάδιο, ενώ 1.163 πολίτες εντοπίστηκαν με σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα και υποβλήθηκαν σε επεμβάσεις.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας ανακοίνωσε επίσης ότι μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες θα ξεκινήσει νέος κύκλος του προγράμματος πρόληψης για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ενώ παρουσίασε τον σχεδιασμό για τη δημιουργία εξειδικευμένων Κέντρων Μαστού και ενός Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια στο Περιστέρι.

Παχυσαρκία ενηλίκων: Δωρεάν επισκέψεις σε γιατρούς και έως οκτώ επιπλέον δόσεις φαρμάκων

Σύμφωνα με την κ. Αγαπηδάκη, το πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας ενηλίκων θα ξεκινήσει εκ νέου τον Νοέμβριο, δίνοντας τη δυνατότητα στους 43.500 πολίτες που είναι ήδη ενταγμένοι σε αυτό να συνεχίσουν τη θεραπεία τους.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να επισκεφθούν ξανά δωρεάν τον γιατρό τους, ο οποίος θα αξιολογεί την πορεία της θεραπείας και θα αποφασίζει για τη συνέχιση της φαρμακευτικής αγωγής.

Το υπουργείο Υγείας προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης έως οκτώ επιπλέον δόσεων φαρμάκων, με τον ακριβή αριθμό και τη δοσολογία να καθορίζονται αποκλειστικά από τον θεράποντα γιατρό.