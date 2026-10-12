Έντεκα μηνύσεις για παράνομη άσκηση του επαγγέλματος του διαιτολόγου έχουν κατατεθεί στην Ελλάδα, καθώς άτομα χωρίς τα απαραίτητα προσόντα φέρεται να παρέχουν διατροφικές συμβουλές, τόσο σε φυσικά γραφεία όσο και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Ελλάδος, Βασίλη Τσιρώνη.

Οι υποθέσεις προέκυψαν από καταγγελίες πολιτών, οι οποίες εξετάζονται από τον Σύλλογο και το νομικό του τμήμα.

«Από τις 11 μηνύσεις, οι δύο ήταν γραφεία υπαρκτά και οι εννέα ήταν διαδικτυακή παρουσία. Εκεί δημιουργείται και η απορία το ότι εκεί ουσιαστικά υπάρχει το πρόβλημα με τον ΚΑΔ που δηλώνει κάποιος, το οποίο δεν συνοδεύεται με τα απαραίτητα προσόντα», είπε ο Βασίλης Τσιρώνης μιλώντας σήμερα στο ΕΡΤnews Radio 105,8.

«Αυτά όλα προήλθαν από καταγγελίες μέσα στην πλατφόρμα, επί της ουσίας που έχουμε δημιουργήσει στο site μας, στο Σύλλογο Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Ελλάδος. Υπάρχει συγκεκριμένη πλατφόρμα για καταγγελίες των πολιτών όπου μπορεί κάποιος να καταγγείλει κάποιο περιστατικό. Αυτό εξετάζεται από εμάς και το νομικό τμήμα αντίστοιχα και οι περιπτώσεις οι οποίες είναι για να προχωρήσουν, προχωράνε νομικά».

«Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να παίζουμε με τον πόνο του άλλου»

Ο Βασίλης Τσιρώνης προειδοποιεί για τους κινδύνους της διατροφικής παραπληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας ότι η επίκληση επιστημονικών ερευνών και οι υποσχέσεις για γρήγορη απώλεια βάρους δεν αποτελούν απαραίτητα εγγύηση αξιοπιστίας των συμβουλών.

«Τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα και γενικά υπάρχουν πολλά red flags, ειδικά στα social media τα οποία θα πρέπει να προσέχει ο κόσμος. Για παράδειγμα, ένα είδος διατροφής που ταιριάζει σε όλους που με αυτό γίνονται μαγικά πράγματα».

«Δεν υπάρχουν μαγικά εκεί έξω. Υπάρχει μία προσπάθεια και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να παίζουμε με τον πόνο του άλλου. Όταν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ταλαιπωρούνται χρόνια, έχουν προβλήματα υγείας, τους δημιουργούνται προβλήματα υγείας και εκεί πάνω πατάνε κάποιοι άνθρωποι σε αυτόν τον πόνο και την ταλαιπωρία ενός ανθρώπου και ουσιαστικά βγάζουνε κέρδος από αυτό το κομμάτι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, είτε αυτός λέγεται διαιτολόγος, είτε γιατρός ή οτιδήποτε», σημείωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Ελλάδος.