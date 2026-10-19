Συναγερμός σήμανε στις φυλακές Μαλανδρίνου, καθώς ένας 36χρονος κρατούμενος εντοπίστηκε νεκρός στην τουαλέτα του σωφρονιστικού καταστήματος.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Ο νεκρός ήταν 36 ετών και σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του, καθώς κρεμόταν από αυτοσχέδιο βρόγχο που δημιουργήθηκε με χοντρά κορδόνια.

Το τραγικό συμβάν διαδραματίστηκε νωρίς το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης (15/10/26) και τον κρατούμενο εντόπισαν συγκρατούμενοί του και ειδοποίησαν τους υπαλλήλους της φυλακής.

Αρχικά ο 36χρονος μεταφέρθηκε στο Ιατρείο των Φυλακών και από εκεί στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το ΑΤ Δωρίδας που ανέλαβε την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής. Ο 36χρονος, που ήταν υπήκοος Τουρκίας, εξέτιε ποινή κάθειρξης για παράνομη μεταφορά – διακίνηση πολιτών τρίτων χωρών.