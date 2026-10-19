Έντονες φήμες για τον θάνατο του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο, προκαλώντας ερωτήματα τόσο για την κατάσταση της υγείας του όσο και για το ενδεχόμενο αλλαγής στην ηγεσία της χώρας. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, οι σχετικοί ισχυρισμοί παραμένουν ανεπιβεβαίωτοι.

Οι φήμες διαδόθηκαν κυρίως μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα Χ, μεταξύ των οποίων και δημοσίευση του λογαριασμού Wanjun Xie. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι συγκεκριμένες αναρτήσεις, ο Κιμ Γιονγκ Ουν υπέστη σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία, έπεσε σε κώμα και κατέληξε σε νοσοκομείο στο Πεκίνο, καθώς δεν έλαβε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Οι ίδιοι ισχυρισμοί αναφέρουν ότι η Κίνα έστειλε 9.000 στρατιώτες στην Πιονγκγιάνγκ, με στόχο να διασφαλίσει την ομαλή διαδοχή στην ηγεσία της Βόρειας Κορέας, με την κόρη του Βορειοκορεάτη ηγέτη, Κιμ Τζου Ε, να εμφανίζεται ως πιθανή διάδοχός του. Δεν υπάρχουν, ωστόσο, αξιόπιστα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ούτε τον θάνατο του Κιμ ούτε την αποστολή κινεζικών στρατευμάτων.

Τι αναφέρεται για την υγεία του Κιμ Γιονγκ Ουν

Οι αναρτήσεις που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν συνοδεύονται από επίσημη επιβεβαίωση για την κατάσταση της υγείας του Βορειοκορεάτη ηγέτη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα που επικαλείται πληροφορίες από τη νοτιοκορεατική Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (NIS), δεν έχουν εντοπιστεί ενδείξεις που να προκαλούν ανησυχία για την υγεία του Κιμ Γιονγκ Ουν.

NEW: Kim Jong Un’s death rumors spread across social media https://t.co/luulFfpFT8 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 19, 2026

Παράλληλα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας έχουν μεταδώσει πρόσφατες δημόσιες δραστηριότητές του. Στις 10 Οκτωβρίου 2026, φέρεται να παρακολούθησε εκδήλωση για την επέτειο ίδρυσης του Εργατικού Κόμματος της Κορέας, ενώ στις 11 Οκτωβρίου δημοσιεύθηκαν φωτογραφίες από επίσκεψή του στο Μουσείο Ανάπτυξης Εθνικής Άμυνας στην Πιονγκγιάνγκ, όπου, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, τον συνόδευαν η σύζυγος και η κόρη του.

Επιπλέον, στις 19 Οκτωβρίου τα κρατικά μέσα μετέδωσαν δηλώσεις της αδελφής του, Κιμ Γιο Τζονγκ, σχετικά με τις εντάσεις στα σύνορα. Οι αναφορές αυτές δείχνουν ότι η επίσημη κρατική επικοινωνία συνεχίζεται, χωρίς όμως να αποτελούν από μόνες τους επιβεβαίωση για την κατάσταση της υγείας του ηγέτη.

Οι επαναλαμβανόμενες φήμες για τον θάνατό του

Δεν είναι η πρώτη φορά που η υγεία του Κιμ Γιονγκ Ουν βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνών σεναρίων. Το 2020, η απουσία του από τη δημόσια ζωή είχε προκαλέσει αντίστοιχες φήμες για τον θάνατό του, οι οποίες υποχώρησαν μετά την επανεμφάνισή του.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης έχει απασχολήσει κατά καιρούς δημοσιεύματα και λόγω της κατάστασης της υγείας του. Σύμφωνα με εκτιμήσεις που έχουν δημοσιευθεί, θεωρείται υπέρβαρος και καπνιστής, παράγοντες που έχουν τροφοδοτήσει κατά καιρούς εικασίες για πιθανούς κινδύνους για την υγεία του. Τα στοιχεία αυτά, ωστόσο, δεν τεκμηριώνουν τους πρόσφατους ισχυρισμούς περί θανάτου του.

Ο αναλυτής για θέματα Βόρειας Κορέας Μπένεντικτ Ρότζερς, μιλώντας στη The Sun, εκτίμησε ότι το καθεστώς ενδέχεται να χρειαστεί να παρουσιάσει στοιχεία για την κατάσταση του ηγέτη, εφόσον οι φήμες συνεχίσουν να εξαπλώνονται.

Η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν και τα σενάρια διαδοχής

Το ενδεχόμενο διαδοχής βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, καθώς οι διαδικτυακοί ισχυρισμοί στρέφουν την προσοχή στην Κιμ Τζου Ε, την κόρη του Βορειοκορεάτη ηγέτη.

Τα τελευταία χρόνια, η νεαρή έχει εμφανιστεί επανειλημμένα στο πλευρό του πατέρα της σε επίσημες εκδηλώσεις, γεγονός που έχει ενισχύσει τις εκτιμήσεις ότι θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο μέλλον της χώρας. Σε παλαιότερα σενάρια διαδοχής αναφερόταν συχνά και η αδελφή του, Κιμ Γιο Τζονγκ.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση που να επιβεβαιώνει ότι έχει ξεκινήσει διαδικασία διαδοχής στην ηγεσία της Βόρειας Κορέας. Ούτε έχει επιβεβαιωθεί ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει πεθάνει ή ότι η Κίνα έχει αναπτύξει στρατεύματα στην Πιονγκγιάνγκ για να υποστηρίξει την ανάληψη της εξουσίας από την κόρη του.