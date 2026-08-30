Μπροστά σε μία υπόθεση-θρίλερ βρέθηκαν οι αστυνομικές Αρχές στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε κατεψυγμένο νεκρό βρέφος μέσα σε δοχείο που βρισκόταν σε βαλίτσα.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται μετά από τηλεφώνημα του ιδιοκτήτη Airbnb στην αστυνομία, με την αρχική καταγγελία να αφορά την παραμονή ατόμων στο ακίνητό του χωρίς να τον πληρώνουν, αλλά και χρήση ναρκωτικών μέσα στο διαμέρισμα.

Την ίδια στιγμή από το σημείο περνούσε ομάδα ΔΙΑΣ, την οποία σταμάτησε ο ιδιοκτήτης, και οι αστυνομικοί ανέβηκαν μαζί του στο διαμέρισμα. Εκεί εντόπισαν έναν ημεδαπό άνδρα ηλικίας περίπου 45 ετών – ο οποίος είχε νοικιάσει το ακίνητο-, τη 15χρονη κόρη του, καθώς και έναν 25χρονο Αφγανό, ο οποίος είναι ο σύντροφος της ανήλικης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 15χρονη είναι έγκυος, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι πατέρας του παιδιού είναι ο 25χρονος Αφγανός.

Στο διαμέρισμα βρισκόταν επίσης μία Γερμανίδα, ηλικίας 28 ετών, σύζυγος του ιδιοκτήτη, καθώς και τα δύο ανήλικα παιδιά του. Κατά τον έλεγχο, στην κατοχή τόσο του 25χρονου Αφγανού όσο και του περίπου 45χρονου ημεδαπού εντοπίστηκε κάνναβη.

Η αποκάλυψη του νεκρού βρέφους

Η έρευνα, ωστόσο, πήρε μία εντελώς διαφορετική τροπή όταν οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν στον χώρο δύο βαλίτσες.

Οι βαλίτσες μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα και, όταν ανοίχθηκαν από τους αστυνομικούς, αποκαλύφθηκε το φρικιαστικό εύρημα. Μέσα σε δοχείο βρισκόταν ένα νεκρό βρέφος, το οποίο ήταν κατεψυγμένο.

Οι αστυνομικοί άρχισαν να αναζητούν απαντήσεις για το παιδί και τότε η 28χρονη Γερμανίδα ανέφερε ότι το νεκρό βρέφος ήταν δικό της και ότι είχε πεθάνει πριν από οκτώ μήνες.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση, ενώ έχει ενημερωθεί εισαγγελέας, με τις Αρχές να ερευνούν το περιστατικό.