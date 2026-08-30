Μια νοσταλγική ματιά στο παρελθόν έκανε η Δωροθέα Μερκούρη, δημοσιεύοντας στα social media μια σπάνια φωτογραφία από τα νεανικά της χρόνια.

Η ηθοποιός και πρώην μοντέλο μοιράστηκε το στιγμιότυπο στα Instagram Stories της το Σάββατο 29 Αυγούστου, επιλέγοντας να το συνοδεύσει μουσικά με το «Forever Young» των Alphaville.

Στη φωτογραφία, η Δωροθέα Μερκούρη ποζάρει μπροστά στον φακό, ακουμπώντας το χέρι στο πρόσωπό της και κοιτάζοντας απευθείας την κάμερα. Η εικόνα αποτυπώνει μια πολύ νεότερη εκδοχή της, με την ίδια να στέκεται κυρίως στην αθωότητα εκείνης της εποχής.

«Μια μικρή ματιά σε εκείνη την αθωότητα. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της.