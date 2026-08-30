Ο Ατρόμητος προηγήθηκε με τον Νούνιες, ο ΠΑΟΚ όμως με δύο γκολ του Πέλκα μετέτρεψε το 1-0 σε 1-2 και πήρε τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αγωνιστικές της Stoiximan Super League.

Μετά το αναγνωριστικό πρώτο δεκάλεπτο, οι φιλοξενούμενοι είχαν την πρώτη ευκαιρία στο 16′, όταν ο Τάχα Άλι έκανε πολύ ωραία ενέργεια από αριστερά και μπήκε στην περιοχή, το σουτ όμως από πλάγια θέση δεν ήταν καλό και η μπάλα έφυγε άουτ.

Λίγα λεπτά μετά, στο 18′, η ομάδα του Αλέσιο Λίσι πλησίασε ξανά στο γκολ, αυτή τη φορά με τον Πέλκα που δεν έκανε καλό κοντρόλ μετά την πάσα του Εντιαγέ και δεν πλάσαρε όπως θα ήθελε, με συνέπεια η μπάλα να φύγει λίγο άουτ.

Οι «ασπρόμαυροι» ήταν καλύτεροι, οι γηπεδούχοι όμως ήταν αυτοί που κατάφεραν, κόντρα στη ροή του αγώνα, να ανοίξουν το σκορ. Στο 19′ ο Καραμάνης έκανε κίνηση από δεξιά, απέφυγε τον Χατζηδιάκο και έκανε το γύρισμα για τον Νούνιες, ο οποίος με ωραίο τελείωμα έκανε το 1-0.

Ο «δικέφαλος του βορρά», όμως, δεν πτοήθηκε, συνέχισε να κάνει το παιχνίδι του και άγγιξε την ισοφάριση στο 23′ με το σουτ του Μπάμπα που πήγε στο δοκάρι, για να μπλοκάρει στη συνέχεια ο Χουτεσιώτης. Δεν ήρθε εκεί το 1-1, ήρθε όμως λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Στο 43′ ο Τάχα Άλι έκανε ακόμη μία ωραία ενέργεια και σέντρα και ο Πέλκας με κεφαλιά-ψαράκι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Χουτεσιώτη που δεν κατάφερε να αντιδράσει.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε καλά και στο δεύτερο ημίχρονο και απείλησε στο 53′ με το σουτ του Πέλκα που έφυγε άουτ, για να ακολουθήσει η μεγάλη ευκαιρία του Ατρόμητου στο 56′, με τον Μουτουσαμί να σουτάρει, τον Παβλένκα να αποκρούει, τον Πνευμονίδη να… παίρνει το ριμπάουντ και να ετοιμάζεται να πανηγυρίσει αλλά ο Μιχαηλίδης κατάφερε να απομακρύνει πάνω στη γραμμή.

Ήταν η φάση που θα μπορούσε να γίνει το 2-1 αλλά δεν έγινε και τελικά στο 64′ έγινε το 1-2: Φάση διαρκείας στην άμυνα των γηπεδούχων, η μπάλα δεν απομακρύνθηκε και τελικά ο Πέλκας με ωραίο πλασέ την έστειλε στα δίχτυα δίνοντας το προβάδισμα στους «ασπρόμαυρους».

Από εκεί και πέρα, η ομάδα του Αλέσιο Λίσι ήλεγξε το παιχνίδι, είχε φάσεις για να βάλει και τρίτο γκολ, δεν το έβαλε αλλά δεν τα… έβαψε και μαύρα, καθώς πήρε τη δεύτερη νίκη και έβγαλε την αντίδραση που ήθελαν όλοι, με πρώτο τον Ιβάν Σαββίδη, μετά τον αποκλεισμό από τη Μπραν.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Τσακμάκης (46’ Τσαντίλας), Ούρονεν, Σταυρόπουλος, Μήτογλου, Καραμάνης, Μουτουσαμί, Πνευμονίδης (73’ Πνευμονίδης), Νούνιες (85’ Μάγκνουσον), Τσούμπερ (73’ Κώτσης), Τσιλούλης (73’ Χότζα).

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος (46’ Μιχαηλίδης), Μπάμπα, Τέιλορ (59’ Σανταμαρία), Ζαφείρης, Πέλκας, Ζίβκοβιτς (81’ Θυμιάνης), Άλι (66’ Χατσίδης), Εντιαγέ (81’ Μύθου).