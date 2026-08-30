Πρεμιέρα στα ερτζιανά κάνει αύριο, Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, στις 06:00, το MEGA News 104.6, εγκαινιάζοντας ένα νέο ενημερωτικό ραδιοφωνικό εγχείρημα της Alter Ego Media.

Ο νέος σταθμός έρχεται με ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα, έχοντας στο επίκεντρο τον ακροατή και βασικό στόχο την άμεση και έγκυρη ενημέρωση.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που θα βρίσκονται στο πρόγραμμα του MEGA News 104.6 είναι και η Νίκη Λυμπεράκη, η οποία μοιράστηκε μέσα από τα social media του σταθμού τον ενθουσιασμό της για το νέο της επαγγελματικό βήμα.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του σταθμού στο Instagram, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι θα αναλάβει το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού, καθημερινά από τις 14:00 έως τις 15:00.

«Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στο MEGA News 104.6. Είναι το νέο ραδιοφωνικό ραντεβού, που ελπίζω ότι θα χτίζουμε μέρα με τη μέρα με όλο και περισσότερους ακροατές. 14:00 με 15:00, το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για την επιστροφή της στο ραδιόφωνο, η Νίκη Λυμπεράκη πρόσθεσε με χαμόγελο:

«Το ραδιόφωνο είναι άλλο πράγμα, είναι άλλη ιστορία. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται MEGA».

Έτσι, το MEGA News 104.6 ξεκινά τη Δευτέρα το νέο του ταξίδι στα ερτζιανά, με τη Νίκη Λυμπεράκη να αποτελεί ένα από τα κεντρικά πρόσωπα του προγράμματός του και να αναλαμβάνει καθημερινά την παρουσίαση του κεντρικού μαγκαζίνο, από τις 14:00 έως τις 15:00.