Αναστάτωση προκάλεσε στην Κομοτηνή η παρουσία ομάδας Τούρκων μοτοσικλετιστών, οι οποίοι διέσχισαν την πόλη με τις μηχανές τους, έχοντας αναρτημένες τουρκικές σημαίες και παίζοντας σε υψηλή ένταση τουρκικά εμβατήρια.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 28 Αυγούστου, με τα νεότερα τοπικά ρεπορτάζ να κάνουν λόγο για επτά μοτοσικλετιστές, μέλη, σύμφωνα με πληροφορίες, μοτοσικλετιστικού συλλόγου με έδρα την Κωνσταντινούπολη.

Η ένταση φέρεται να κορυφώθηκε στη δυτική έξοδο της Κομοτηνής. Εκεί, πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο ζήτησαν από τους μοτοσικλετιστές να χαμηλώσουν την ένταση της μουσικής.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημοσιεύτηκε από τοπικά μέσα, ένας από τους αναβάτες φέρεται να απάντησε σχηματίζοντας με το χέρι του το χαρακτηριστικό σύμβολο που παραπέμπει στους «Γκρίζους Λύκους». Οι εικόνες προκάλεσαν αντιδράσεις και γρήγορα κινητοποίησαν τις αστυνομικές αρχές.

Η παρέμβαση της Αστυνομίας

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Κομοτηνής εντόπισαν την ομάδα και προχώρησαν στην προσαγωγή των επτά μοτοσικλετιστών για έλεγχο.

Οι Τούρκοι υπήκοοι οδηγήθηκαν για εξακρίβωση στοιχείων, ενώ οι αστυνομικοί έλεγξαν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα και τα στοιχεία των μοτοσικλετών τους.

Σύμφωνα με τα τοπικά ρεπορτάζ, η διαδικασία διήρκεσε περίπου τρεις ώρες. Οι ίδιοι φέρεται να υποστήριξαν ότι πραγματοποιούσαν ταξίδι στην Ευρώπη και ότι δεν είχαν διαπράξει κάποια παράνομη πράξη.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι διέθεταν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν προέκυψε αξιόποινη πράξη.

Οι μοτοσικλετιστές αφέθηκαν τελικά ελεύθεροι και αναχώρησαν από την Κομοτηνή, συνεχίζοντας το ταξίδι τους προς την Τουρκία.