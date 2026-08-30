«Απεμπλακείτε από το Ιράν, θα έχουμε πρόβλημα». Η Washington Post, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, αναφέρει ότι ανώτατοι Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ ότι μια παρατεταμένη και γενικευμένη εκστρατεία εναντίον του Ιράν είναι μη βιώσιμη, επιβαρύνει τη στρατιωτική ετοιμότητα των ΗΠΑ και υπονομεύει την ικανότητα του στρατού να ανταποκριθεί σε άλλες απειλές ανά τον κόσμο.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η προειδοποίηση διατυπώθηκε από τους αρχηγούς του Στρατού Ξηράς, του Ναυτικού και της Αεροπορίας, μαζί με άλλους ανώτατους αξιωματικούς, σε έγγραφο της 14ης Αυγούστου που παρουσιάστηκε στον υπουργό.

Από την κλιμάκωση των εχθροπραξιών με το Ιράν, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) έχει διατηρήσει πάνω από 50.000 στρατιώτες σε υψηλή ετοιμότητα σε όλη την περιοχή εν μέσω της πιθανότητας ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να διατάξει πρόσθετα πλήγματα.

Βασικά στοιχεία της στρατιωτικής διάταξης αναμένεται να παραμείνουν σταθμευμένα στη Μέση Ανατολή τουλάχιστον έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, ενώ ορισμένες εξειδικευμένες μονάδες προβλέπεται να επιχειρούν στο θέατρο επιχειρήσεων έως και το 2027. Περιφερειακοί διοικητές και ανώτατοι αξιωματικοί του Ναυτικού έχουν εκφράσει έντονη εσωτερική διαφωνία για την παράταση των αποστολών στο εξωτερικό για την εκστρατεία κατά του Ιράν, αν και παραμένουν έτοιμοι να εκτελέσουν τις προεδρικές διαταγές.

Ο Αρχηγός Ναυτικών Επιχειρήσεων, Ναύαρχος Ντάριλ Κοντλ, φέρεται να εξέδωσε την πιο έντονη προειδοποίηση, προειδοποιώντας ότι το Ναυτικό δεν μπορεί να διατηρήσει επ’ αόριστον τον τρέχοντα επιχειρησιακό του ρυθμό για την υποστήριξη της εκστρατείας – ειδικά ελλείψει καθορισμένης στρατηγικής εξόδου ή ημερομηνίας λήξης.

Ο Κοντλ επισήμανε ότι μόλις το ένα τέταρτο περίπου των αντιτορπιλικών κατευθυνόμενων πυραύλων του Ναυτικού βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε τεχνική και υλική κατάσταση που επιτρέπει την ενεργό επιχειρησιακή ανάπτυξη. Αξιωματούχος της άμυνας, εξοικειωμένος με τη στρατηγική αξιολόγηση, δήλωσε στην εφημερίδα πως η γενική εκτίμηση στη στρατιωτική ηγεσία είναι πως η εκστρατεία αποδείχθηκε «υπερβολικά επιβαρυντική για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα» έπειτα από σχεδόν έξι μήνες έντονων επιχειρήσεων κατά ιρανικών στόχων.

Το Πεντάγωνο αρνήθηκε να σχολιάσει τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες του απόρρητου υπομνήματος, δηλώνοντας ότι οι αποφάσεις σχετικά με τη θέση των δυνάμεων, την κλίμακα ανάπτυξης και τη διάρκεια της επιχείρησης βαθμονομούνται συνεχώς με βάση τις αξιολογήσεις απειλών, τις προεδρικές προτεραιότητες και την καθοδήγηση από την ανώτερη στρατιωτική ηγεσία.