Σοβαρό πρόβλημα στην επάρκεια πυραύλων Patriot αντιμετωπίζουν οι αμερικανικές δυνάμεις που βρίσκονται στην Ευρώπη, με Αμερικανό αξιωματούχο του αμυντικού τομέα και εκπρόσωπο του ΝΑΤΟ να χαρακτηρίζουν την κατάσταση ως «περισσότερο από κρίσιμη».

Μιλώντας στο Associated Press, σύμφωνα με δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού Focus, οι δύο αξιωματούχοι ανέφεραν ότι τα διαθέσιμα αποθέματα σύγχρονων μέσων αντιπυραυλικής προστασίας των ΗΠΑ στην ευρωπαϊκή ήπειρο έχουν περιοριστεί σημαντικά.

Όπως εξήγησαν, η κατάσταση αυτή συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις αυξημένες στρατιωτικές ανάγκες που έχουν προκύψει εξαιτίας της σύγκρουσης με το Ιράν. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η περιορισμένη διαθεσιμότητα πυραύλων για τα συστήματα Patriot, τα οποία αποτελούν βασικό τμήμα της αεράμυνας και μπορούν, μεταξύ άλλων, να αναχαιτίσουν βαλλιστικούς πυραύλους υψηλής ταχύτητας, όπως εκείνους που διαθέτει η Ρωσία.

Ο αξιωματούχος του ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε τα περιορισμένα αποθέματα Patriot στις δυνάμεις των ΗΠΑ και της Συμμαχίας στην Ευρώπη. Σε περίπτωση π.χ. ρωσικής επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους σε ένα στρατιωτικό αρχηγείο ή σε σταθμό παραγωγής ενέργειας, το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να βρεθεί σε μια κατάσταση παρόμοια με αυτή της Ουκρανίας, η οποία δεν εξυπηρετείται επαρκώς από πυραύλους Patriot και αναγκάστηκε να δεχθεί το ένα χτύπημα μετά το άλλο, ανέφερε ο αμερικανικός αξιωματούχος στο ΑΡ.

Επιπλέον, στην Ευρώπη ο αμερικανικός στρατός «σίγουρα δεν διαθέτει αρκετούς» πυραύλους ώστε να αποκρούσει πιθανή παρατεταμένη επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και έχει μόνο «πολύ περιορισμένες» δυνατότητες άμυνας έναντι μεμονωμένης πυραυλικής επίθεσης ή ενός ρωσικού πυραύλου ο οποίος θα έχει βγει εκτός τροχιάς, τόνισε ο ίδιος αξιωματούχος.