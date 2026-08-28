Ιδιαίτερα σκληρό μήνυμα προς το εσωτερικό του Ιράν έστειλε ο νέος Ανώτατος Ηγέτης της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, καλώντας κυβερνητικούς αξιωματούχους και κρατικούς φορείς να μην προβάλλουν δημόσια τις αδυναμίες της χώρας όταν αυτό μπορεί να ενισχύσει το ηθικό των αντιπάλων της Τεχεράνης.

Στο μήνυμά του για την «Εβδομάδα της Κυβέρνησης», ο Χαμενεΐ έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην εθνική ενότητα, την οικονομική ανθεκτικότητα και την προβολή της ισχύος του Ιράν, ενώ χαρακτήρισε «απαγορευμένη» κάθε ενέργεια που μπορεί να βλάψει την κοινωνική συνοχή.

Η παρέμβασή του έρχεται σε εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία, περίπου έξι μήνες μετά τον θάνατο του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, στις κοινές αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις του Φεβρουαρίου και την ανάληψη της ηγεσίας από τον ίδιο. Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εξακολουθεί να μην έχει πραγματοποιήσει δημόσια εμφάνιση, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη φημολογία στο εσωτερικό του Ιράν για την κατάσταση της υγείας του.

«Οι αδυναμίες δεν χρειάζεται να προβάλλονται»

Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά σημεία του μηνύματος αφορά τον τρόπο με τον οποίο στελέχη του καθεστώτος πρέπει να μιλούν δημοσίως για τα προβλήματα της χώρας.

Ο Χαμενεΐ υποστήριξε ότι οι αδυναμίες, οι ελλείψεις και οι δυσλειτουργίες του Ιράν δεν χρειάζονται δημόσια ανάδειξη, αλλά σχεδιασμό για την αντιμετώπισή τους.

Προειδοποίησε μάλιστα ότι η δημόσια παραδοχή αδυναμιών σε μια στιγμή κατά την οποία ο αντίπαλος αναζητά λόγους για να ενισχύσει το ηθικό του μπορεί να μετατραπεί, όπως είπε, σε «μεγάλη βοήθεια προς τον εχθρό».

Κατά τον ίδιο, τέτοιες τοποθετήσεις μπορούν επίσης να προκαλέσουν ανασφάλεια και σύγχυση στο εσωτερικό της χώρας.

Αντίθετα, ο Ιρανός ηγέτης ζήτησε να προβάλλονται συστηματικά «η ισχύς, οι δυνατότητες και τα θετικά σημεία» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Απαγορεύεται» οτιδήποτε διασπά την κοινωνία

Ακόμη πιο κατηγορηματική ήταν η τοποθέτησή του για την εσωτερική πολιτική συνοχή.

«Δηλώνω κατηγορηματικά ότι κάθε ενέργεια που βλάπτει την κοινωνική συνοχή είναι απαγορευμένη», ανέφερε ο Χαμενεΐ, σύμφωνα με δημοσιευμένα αποσπάσματα του μηνύματος.

Ζήτησε κάθε μεγάλη απόφαση σε πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό και ζήτημα ασφαλείας να εξετάζεται με βασικό κριτήριο εάν ενισχύει ή αποδυναμώνει την ενότητα της χώρας.

Παράλληλα επιτέθηκε σε δημόσιες αντιπαραθέσεις που παρουσιάζουν, όπως είπε, «τεχνητά διλήμματα», αναφέροντας ως παραδείγματα τα σχήματα «πόλεμος ή διαπραγματεύσεις», «συμφιλίωση ή σκληρότητα» και «συμβιβασμός ή πορεία προς τον πόλεμο».

Η αναφορά έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς στο εσωτερικό του Ιράν υπάρχουν έντονες διαφωνίες για το εάν η χώρα πρέπει να κινηθεί προς έναν νέο συμβιβασμό με τη Δύση ή να συνεχίσει τη σκληρή αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Αμερικανοσιωνιστικός εχθρός»

Ο Χαμενεΐ απέδωσε σημαντικό μέρος των δυσκολιών που αντιμετωπίζει το Ιράν στις κυρώσεις, στον αποκλεισμό και σε αυτό που αποκάλεσε «συνωμοσίες του αμερικανοσιωνιστικού εχθρού».

Εξήρε την κυβέρνηση του Μασούντ Πεζεσκιάν για τη λειτουργία του κράτους και την αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών «κατά τη διάρκεια και μετά τον τρίτο επιβεβλημένο πόλεμο» — όρος που χρησιμοποιεί πλέον η ιρανική ηγεσία για την πρόσφατη σύγκρουση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Η ίδια ορολογία είχε χρησιμοποιηθεί και σε προηγούμενη συνάντηση του Χαμενεΐ με τον Πεζεσκιάν στις 9 Αυγούστου.

Ο Ανώτατος Ηγέτης κατηγόρησε παράλληλα τους αντιπάλους της Τεχεράνης ότι προσπαθούν να πείσουν τους Ιρανούς πως η οικονομική ανάκαμψη περνά μέσα από την υποχώρηση απέναντι στις απαιτήσεις των ΗΠΑ.

Εντολή για σταδιακή απομάκρυνση από το δολάριο

Μεγάλο μέρος του μηνύματος αφιερώθηκε στην κατάσταση της οικονομίας.

Ο Χαμενεΐ ζήτησε από την κυβέρνηση να δώσει προτεραιότητα:

στον πληθωρισμό και τον έλεγχο των τιμών,

στην ανεργία,

στην αύξηση των επενδύσεων,

στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής,

στην αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης,

και στη σταδιακή μείωση του ρόλου του δολαρίου στην ιρανική οικονομία.

Παράλληλα επανέφερε ως κεντρική στρατηγική τη λεγόμενη «οικονομία της αντίστασης», δηλαδή το μοντέλο μεγαλύτερης αυτάρκειας που επιδιώκει να καταστήσει τη χώρα λιγότερο ευάλωτη σε δυτικές κυρώσεις.

Το οικονομικό μέτωπο έχει μετατραπεί σε μία από τις σοβαρότερες απειλές για την Τεχεράνη. Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ δήλωσε μόλις μία ημέρα νωρίτερα ότι το Ιράν βρίσκεται σε «ολοκληρωτικό οικονομικό πόλεμο» με τις ΗΠΑ.

Το πρώτο μεγάλο μήνυμα ενός ηγέτη που παραμένει αόρατος

Το μήνυμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της πρωτοφανούς κατάστασης γύρω από τον ίδιο τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Ο νέος Ανώτατος Ηγέτης τραυματίστηκε σοβαρά, σύμφωνα με διεθνείς πληροφορίες, κατά τις επιθέσεις που σκότωσαν τον πατέρα του τον Φεβρουάριο. Έκτοτε κυβερνά χωρίς να έχει εμφανιστεί δημοσίως σε φωτογραφία ή βίντεο, ενώ το καθεστώς επιμένει ότι παραμένει ενεργός και λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις για τα μεγάλα ζητήματα της χώρας.

Η απουσία του έχει προκαλέσει ερωτήματα ακόμη και στο εσωτερικό του ιρανικού συστήματος εξουσίας, την ώρα που οι Φρουροί της Επανάστασης και το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας έχουν αποκτήσει ενισχυμένο ρόλο στη διαχείριση του πολέμου και της εσωτερικής ασφάλειας.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το νέο μήνυμα Χαμενεΐ μοιάζει να απευθύνεται όχι μόνο στην κυβέρνηση αλλά σε ολόκληρο τον κρατικό μηχανισμό του Ιράν.

Η γραμμή που χαράσσει είναι σαφής: λιγότερη δημόσια συζήτηση για τις αδυναμίες, προβολή της ισχύος της χώρας, οικονομική αυτάρκεια και, πάνω από όλα, καμία εσωτερική σύγκρουση που θα μπορούσε να εκληφθεί ως ρήγμα από τους αντιπάλους της Τεχεράνης.