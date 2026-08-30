Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (30/8) ο γνωστός δεξιοτέχνης του κλαρίνου Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος συνελήφθη νωρίτερα για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο μουσικός οδηγήθηκε στην Ευελπίδων με βανάκι της Τροχαίας Αθηνών, λίγες ώρες μετά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:00 το πρωί, στην οδό Μακρυγιάννη. Αστυνομικοί της Τροχαίας εντόπισαν το όχημα που οδηγούσε ο Άρης Μουγκοπέτρος να κινείται με αυξημένη ταχύτητα και του έκαναν σήμα να σταματήσει.

Οι αστυνομικοί φέρεται να χρειάστηκε να τον ακολουθήσουν προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος. Όταν τελικά ακινητοποίησε το αυτοκίνητο, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ενδείξεις ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Οι μετρήσεις του αλκοτέστ

Το αλκοτέστ έδειξε τιμές αρκετά υψηλότερες από το επιτρεπόμενο όριο. Η πρώτη μέτρηση κατέγραψε 0,71 mg/l, ενώ στη δεύτερη η ένδειξη ήταν 0,63 mg/l. Το επιτρεπόμενο όριο για τους οδηγούς είναι 0,25 mg/l.

Μετά τις μετρήσεις, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος οδηγήθηκε αρχικά στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, όπου παρέμεινε κρατούμενος και στη συνέχεια μεταφέρθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Για την παράβαση επιβλήθηκαν στον μουσικό οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις. Συγκεκριμένα, του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.375 ευρώ, ενώ αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για 250 ημέρες.

Είχε εμφανιστεί σε πανηγύρι στη Λαμία

Λίγες ώρες πριν από τον έλεγχο της Τροχαίας, ο Άρης Μουγκοπέτρος είχε βρεθεί σε πανηγύρι στη Ροδίτσα Λαμίας. O δεξιοτέχνης του κλαρίνου ανέβηκε στη σκηνή περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα, όπου έπαιξε μόνος του κλαρίνο για περίπου μισή ώρα. Περίπου στις 04:30 αποχώρησε από το πανηγύρι και στη συνέχεια πήρε τον δρόμο της επιστροφής προς την Αθήνα. Λίγες ώρες αργότερα, ο έλεγχος της Τροχαίας στην οδό Μακρυγιάννη οδήγησε στη σύλληψή του.