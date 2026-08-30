Μια διαφορετική εικόνα του διάσημου Μπάλου στα Χανιά καταγράφει βίντεο που έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 892.000 προβολές μέσα σε μόλις δύο ημέρες.

Στα πλάνα αποτυπώνεται η μεγάλη προσέλευση επισκεπτών στην εμβληματική παραλία της Κρήτης, με δεκάδες τουρίστες να φτάνουν με πλοίο και άλλους να περιμένουν στην ουρά προκειμένου να επιβιβαστούν.

Η εικόνα από την παραλία με τα χαρακτηριστικά γαλαζοπράσινα νερά δείχνει τον ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό επισκεπτών, με την αναμονή για την επιβίβαση να είναι μεγάλη.

Ο χρήστης που ανέβασε το βίντεο επέλεξε ως μουσική επένδυση το soundtrack από την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, δίνοντας έναν ιδιαίτερο τόνο στα πλάνα.

Παρά τον συνωστισμό που καταγράφεται, ο ίδιος αναγνωρίζει πως ο Μπάλος παραμένει ένας εντυπωσιακός προορισμός, ενώ στα σχόλια άλλοι χρήστες αναφέρουν ότι έχουν συναντήσει αντίστοιχες εικόνες και σε άλλες ημέρες.

Το βίντεο, πάντως, έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα social media, με τις 892.000 και πλέον προβολές να αποτυπώνουν το ενδιαφέρον του κοινού για έναν από τους πιο δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς της Κρήτης.