Ο ΟΦΗ πετούσε στον έβδομο ουρανό μετά την πρόκριση στη League Phase του Europa League, ο Άρης όμως τον προσγείωσε με το 2-1 στο «Κλεάνθης Βικελίδης» χάρη στα γκολ των Μανού Γκαρθία και Κουαμέ.

Το παιχνίδι άρχισε με τον καλύτερο τρόπο για τους γηπεδούχους, καθώς το λάθος στην άμυνα των φιλοξενούμενων στο 3ο λεπτό είχε ως αποτέλεσμα ο Ράτσιτς να κλέψει τη μπάλα και να δώσει στον Μανού Γκαρθία που με πλασέ έκανε το 1-0.

Από πολύ νωρίς, επομένως, η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου είχε το προβάδισμα, ήλεγξε την κατάσταση στη συνέχεια και στο 22′ είχε ευκαιρία για δεύτερο γκολ με το πλασέ του Κανταβέρε μετά το λάθος του Νικολάου αλλά ο Χριστογεώργος μπλόκαρε.

Λίγα λεπτά μετά, στο 30′, οι Κρητικοί είχαν μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση με τον Νους που διέσχισε το μισό γήπεδο και βγήκε τετ α τετ αλλά ο Βέλιο απέκρουσε με το πόδι και κράτησε το 1-0, σκορ με το οποίο πήγαν στα αποδυτήρια οι δύο ομάδες.

Με το ξεκίνημα της επανάληψης οι δύο προπονητές άρχισαν τις αλλαγές, οι «κίτρινοι» είχαν μια καλή στιγμή στο 50′ με το σουτ του Γιαννιώτα που μπλόκαρε ο Χριστογεώργος και στο 61′ ο ίδιος παίκτης προσπάθησε ξανά, με κεφαλιά αυτή τη φορά, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Όπως και να ‘χει, ο Άρης ήταν καλύτερος και στο 68’ έβαλε βάσεις με το 2-0 από τον Κουαμέ, ο οποίος με υπέροχη λόμπα εκτός περιοχής έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Χριστογεώργου.

Ο ΟΦΗ προσπάθησε άμεσα να ξαναμπεί στο παιχνίδι αλλά η γυριστή κεφαλιά του Κόντρο στο 70′ δεν βρήκε στόχο και στο 86′ οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι για ανατροπή του Κουαμέ. Πέναλτι που εκτέλεσε ο Ράτσιτς αλλά ο Χριστογεώργος απέκρουσε και στο 95′ οι Κρητικοί μείωσαν σε 2-1, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, με το πλασέ του Κόντρο μετά τη σέντρα του Αθανασίου.

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Φαμπιάνο, Γένσε, Ρίτσαρντς, Φατινγκά, Μπασίρου (80′ Χόνγκλα), Ράτσιτς, Γκαρθία (58′ Κουαμέ), Γκαρέ, Παλάσιος (46′ Γιαννιώτας), Καντεβέρε (58′ Μιρ).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Νικολάου, Ντίκμαν (46′ Γκονσάλεθ), Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης (46′ Καραχάλιος), Αθανασίου, Φούντας (80′ Θεοδοσουλάκης), Αϊτόρ (65′ Κόντρο), Νους (65′ Αποστολάκης).