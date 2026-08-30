Από θαύμα δεν θρηνίσαμε θύματα το μεσημέρι της Κυριακής (30/08) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένας 40χρονος «άνοιξε» πυρ σε κατάστημα ψιλικών στην οδό Κασσάνδρου, τόσο εντός του καταστήματος όσο και εκτός.

Ο άνδρας είχε διαπληκτιστεί νωρίτερα με υπάλληλο του καταστήματος διότι είχε ζητήσει να αγοράσει αλκοολούχα ποτά αλλά δεν του έδωσε ο εργαζόμενος. Στη συνέχεια, αποχώρησε από το σημείο, για να επιστρέψει λίγο αργότερα κρατώντας καραμπίνα.

Πυροβόλησε δύο φορές στο εσωτερικό του καταστήματος και τουλάχιστον τρεις φορές στον εξωτερικό χώρο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

«Ήταν φτιαγμένος, παραμιλούσε»

Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει τις στιγμές που προηγήθηκαν των πυροβολισμών, καθώς είχε δει τον άνδρα λίγο πριν από το περιστατικό. Όπως ανέφερε, ο δράστης κρατούσε ένα λευκό μπλουζάκι και ένα λεπτό μπουφάν, γεγονός που του προκάλεσε απορία.

«Κρατούσε ένα μπλουζάκι άσπρο κι ένα μπουφανάκι και ρωτούσα από μέσα μου “τι κρατάει αυτός;”», ανέφερε ο μάρτυρας.

Λίγο αργότερα, όπως περιγράφει, άκουσε δύο δυνατούς θορύβους. Αρχικά δεν αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για πυροβολισμούς. «Άκουσα δύο κρότους, νόμιζα ότι πέταξαν καμιά κροτίδα, δύο φορές», ανέφερε.

«Τον είχα δει, ήταν φτιαγμένος, παραμιλούσε», προσέθεσε.

Μετά το περιστατικό, στο σημείο κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις και ο 40χρονος συνελήφθη. Κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.