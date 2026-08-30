Την τρίτη νίκη της σε ισάριθμες αγωνιστικές της La Liga πανηγύρισε η Ρεάλ Μαδρίτης, αντίπαλος της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, συντρίβοντας με 4-0 τη Μάλαγα στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου.

Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο είχε από το ξεκίνημα του παιχνιδιού την πρωτοβουλία των κινήσεων και από το 19ο λεπτό είχε και το προβάδισμα με την ωραία ατομική προσπάθεια του Μπέλιγχαμ (1-0).

Λίγα λεπτά μετά, στο 26′, ο Άγγλος άσος ήταν κοντά και σε δεύτερο γκολ αλλά τελικά χρεώθηκε ως αυτογκόλ του Ερέρο για το 2-0, για να ακολουθήσει αμέσως μετά, στο 30′, το 3-0 από το ωραίο τελείωμα του Εμπαπέ μετά το γύρισμα του Άρνολντ.

Από εκεί και πέρα, όπως είναι λογικό, η Ρεάλ απλά διαχειρίστηκε τον αγώνα όπως ήθελε, είχε δοκάρι στο 55′ σε σουτ του Μπέλιγχαμ και στο 91′ έκανε το 3-0 με τον Γιουλέρ, προ κενής εστίας, μετά την ασίστ του Βινίσιους.