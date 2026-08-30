Εφιαλτικές στιγμές έζησε μία γυναίκα στη Σαντορίνη, η οποία έπεσε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε δύσβατο σημείο της καλντέρας στο Ημεροβίγλι.

Η γυναίκα τραυματίστηκε κατά την πτώση της στο απόκρημνο τοπίο της περιοχής, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις την εντόπισαν και τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ολοκληρώθηκε #παροχή_βοήθειας σε γυναίκα στο Ημεροβίγλι, στο νησί της Θήρας, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας, συνεπεία πτώσης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις την εντόπισαν και την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 30, 2026

Το Ημεροβίγλι στη Σαντορίνη προσφέρει εξαιρετικές διαδρομές πεζοπορίας με κορυφαία τη διαδρομή προς τον εντυπωσιακό βράχο του Σκάρου και το διάσημο μονοπάτι της καλντέρας που συνδέει τα Φηρά με την Οία.