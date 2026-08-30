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Εφιαλτικές στιγμές έζησε μία γυναίκα στη Σαντορίνη, η οποία έπεσε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε δύσβατο σημείο της καλντέρας στο Ημεροβίγλι.

Η γυναίκα τραυματίστηκε κατά την πτώση της στο απόκρημνο τοπίο της περιοχής, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις την εντόπισαν και τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το Ημεροβίγλι στη Σαντορίνη προσφέρει εξαιρετικές διαδρομές πεζοπορίας με κορυφαία τη διαδρομή προς τον εντυπωσιακό βράχο του Σκάρου και το διάσημο μονοπάτι της καλντέρας που συνδέει τα Φηρά με την Οία.