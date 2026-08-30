Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO ανακοίνωσε ότι έλαβε εκ των υστέρων αναφορά για επίθεση σε δεξαμενόπλοιο, το οποίο βρισκόταν σε πορεία προς τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της UKMTO, το περιστατικό σημειώθηκε σε απόσταση 12 ναυτικών μιλίων (22 χλμ.) βόρεια της λιμενικής πόλης Χασάμπ στο Ομάν. Η ανακοίνωση δεν διευκρινίζει τον ακριβή χρόνο της επίθεσης.

Όπως επισημαίνεται, οι αρχές διερευνούν το συμβάν, το οποίο δεν είχε ως αποτέλεσμα θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις.