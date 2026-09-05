Η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στις 5 Σεπτεμβρίου τρία ιρανικά δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου, μετά την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC) εναντίον δύο πολεμικών πλοίων του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού που περιπολούσαν στα ύδατα της περιοχής.

Ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο και ένα αντιτορπιλικό κατάφεραν να αποφύγουν τα ιρανικά πλήγματα, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ των Αμερικανών στρατιωτικών. Η CENTCOM χαρακτήρισε τις επιθέσεις «απρόκλητες».

Όπως ανακοίνωσε η CENTCOM, οι αμερικανικές δυνάμεις έθεσαν οριστικά εκτός λειτουργίας τα δεξαμενόπλοια M/T Downy, ανοιχτά της νήσου Χαργκ, και M/T Stark 1, κοντά στο Τζασκ. Παράλληλα, κατέστρεψαν ολοσχερώς το M/T Kylo, γνωστό και ως «Noxen», στον Κόλπο του Ομάν. Το πλήρωμα είχε προηγουμένως λάβει εντολή να εγκαταλείψει το πλοίο, το οποίο στη συνέχεια χτυπήθηκε σε καίρια σημεία ώστε να μην μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί.

«Αν χτυπήσετε δύο δικά μας πλοία, θα σας επιβάλουμε ακόμη μεγαλύτερο οικονομικό κόστος, βγάζοντας εκτός μάχης τρία δικά σας», δήλωσε ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, τα τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα αποτελούν μέρος ενός «σκιώδους δικτύου» αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο χρηματοδοτεί τους Φρουρούς της Επανάστασης και τις οργανώσεις που υποστηρίζουν στην περιοχή. «Το Ιράν δεν διαθέτει κανένα μέσο για να τα υπερασπιστεί», αναφέρει η αμερικανική διοίκηση.