Την άποψη ότι οι πολεμικές συγκρούσεις και οι πολιτικές αποφάσεις που τις πυροδοτούν ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για την αύξηση του κόστους των αεροπορικών ταξιδιών εξέφρασε ο ιδρυτής του Ομίλου Virgin, σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον.

Ο Βρετανός επιχειρηματίας συνέδεσε ευθέως την εκτίναξη των τιμών των καυσίμων με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι η σύγκρουση με το Ιράν δεν ήταν αναγκαία και ότι είχε σημαντικές οικονομικές συνέπειες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όπως δήλωσε, πριν από την κλιμάκωση της έντασης υπήρχε πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, η οποία είχε διαμορφωθεί με τη συμμετοχή της κυβέρνησης Ομπάμα και ευρωπαϊκών χωρών και, σύμφωνα με τον ίδιο, λειτουργούσε αποτελεσματικά. Ο Μπράνσον υποστήριξε ότι η κατάργησή της συνέβαλε στην αποσταθεροποίηση της περιοχής, με αποτέλεσμα την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και την ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων.

Η αύξηση του ενεργειακού κόστους επηρέασε άμεσα και τον κλάδο των αερομεταφορών. Η Virgin Atlantic προχώρησε στην επιβολή πρόσθετων χρεώσεων καυσίμων στα εισιτήριά της, επικαλούμενη τη σημαντική επιβάρυνση που προκαλεί η άνοδος των τιμών της κηροζίνης.

Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς για τα αεροπορικά καύσιμα από περίπου 800 δολάρια ανά τόνο εκτοξεύθηκε σε επίπεδα άνω των 1.800 δολαρίων κατά την κορύφωση της κρίσης, προτού υποχωρήσει αργότερα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Virgin Atlantic, Κορνίλ Κόστερ, χαρακτήρισε τις πρόσθετες χρεώσεις «απολύτως απαραίτητες», τονίζοντας ότι αντανακλούν το αυξημένο λειτουργικό κόστος της εταιρείας. Οι επιβαρύνσεις ανέρχονται σε 50 λίρες για την οικονομική θέση, 180 λίρες για την premium και 360 λίρες για τη business class.

Την ίδια ώρα, αρκετές αεροπορικές εταιρείες της Ευρώπης έχουν περιορίσει τα προγράμματα πτήσεών τους και προχωρούν σε αυξήσεις τιμών. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Ryanair, η οποία ανακοίνωσε περικοπές στο χειμερινό της πρόγραμμα, προειδοποιώντας ότι οι ναύλοι στις ευρωπαϊκές πτήσεις μικρών αποστάσεων ενδέχεται να αυξηθούν περαιτέρω εάν οι τιμές των καυσίμων διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα.

Παρά τις πιέσεις, η Virgin Atlantic δεν σχεδιάζει σημαντικές περικοπές δρομολογίων και εκτιμά ότι θα υλοποιήσει περίπου το 95% του προγραμματισμένου χειμερινού πτητικού έργου της.