Μια άκρως απόρρητη στρατιωτική επιχείρηση για την απομάκρυνση ιρανικών ναρκών από τα Στενά του Ορμούζ πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα των Financial Times.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίλεκτοι δύτες των Navy SEALs, μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας και προηγμένα υποβρύχια οχήματα εντοπισμού ναρκών.

Επιχείρηση σε ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα

Η επιχείρηση εξελίχθηκε παράλληλα με την ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης και είχε ως στόχο να διασφαλίσει την απρόσκοπτη ναυσιπλοΐα στο Στενά του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Το Ιράν φέρεται να είχε τοποθετήσει δεκάδες νάρκες στην περιοχή, με διεθνείς ναυτιλιακές πηγές να κάνουν λόγο για περίπου 80 εκρηκτικούς μηχανισμούς σε κρίσιμα σημεία των θαλάσσιων διαδρόμων ήδη από τον Ιούνιο.

Ο ρόλος των SEALs και της τεχνολογίας

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνταν κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μη επανδρωμένα σκάφη και υποβρύχια οχήματα, εξοπλισμένα με εξελιγμένα συστήματα σόναρ, σάρωναν τον βυθό για τον εντοπισμό ύποπτων αντικειμένων.

Αφού επιβεβαιωνόταν η παρουσία νάρκης, αναλάμβαναν δράση οι δύτες των ειδικών δυνάμεων, οι οποίοι προσέγγιζαν το σημείο και τοποθετούσαν εκρηκτικούς μηχανισμούς για την καταστροφή της. Όπως σημειώνουν οι Financial Times, πρόκειται για το πιο επικίνδυνο στάδιο της διαδικασίας, καθώς απαιτεί άμεση επαφή με τα εκρηκτικά.

Παρά τις δυσκολίες και το υψηλό επίπεδο κινδύνου, δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί Αμερικανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Αμφιβολίες για την πλήρη εκκαθάριση

Ναυτιλιακοί παράγοντες και ειδικοί σε θέματα ασφαλείας εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι το νότιο τμήμα των Στενών, κοντά στις ακτές του Ομάν, έχει πλέον καταστεί ασφαλές για τη διέλευση πλοίων. Ωστόσο, δεν συμμερίζονται όλοι την εκτίμηση ότι ολόκληρη η περιοχή έχει απαλλαγεί πλήρως από τον κίνδυνο ναρκών.

Τις προηγούμενες εβδομάδες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι είχε ενημερωθεί πως όλες οι νάρκες στα Στενά του Ορμούζ είτε καταστράφηκαν είτε απομακρύνθηκαν, ενώ απέδωσε τις αμερικανικές στρατιωτικές ενέργειες στην περιοχή σε προσπάθειες του Ιράν να παρεμποδίσει τη ναυσιπλοΐα.

Η απειλή παραμένει

Παρά την επιχείρηση εκκαθάρισης, η ένταση στην περιοχή δεν έχει εκλείψει. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι Φρουροί της Επανάστασης εξακολουθούν να ασκούν πίεση στη διεθνή ναυσιπλοΐα μέσω πυραυλικών επιθέσεων και χρήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον πλοίων που κινούνται στα Στενά.

Οι επιθέσεις αυτές, πέρα από τις υλικές ζημιές, αυξάνουν σημαντικά το ασφαλιστικό κόστος των μεταφορών και εντείνουν την ανησυχία της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας για την ασφάλεια σε μία από τις πιο νευραλγικές θαλάσσιες οδούς του πλανήτη.