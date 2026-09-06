Οι ΗΠΑ θα πρέπει να καταλάβουν ότι οι κανόνες του παιχνιδιού στον πόλεμο κατά του Ιράν έχουν αλλάξει «πριν είναι πολύ αργά», ανέφερε σήμερα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, μία ημέρα μετά από τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών πλοίων τάνκερ στον Κόλπο.

«Από τώρα και στο εξής, κάθε επίθεση κατά των συμφερόντων και της ασφάλειας του Ιράν θα λάβει μία ταχύτερη, βαρύτερη και πιο επώδυνη απάντηση», ανέφερε ο ίδιος σε έναν λόγο του, που δημοσιοποιήθηκε στον κανάλι του στην εφαρμογή Telegram.