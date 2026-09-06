Μια ζώνη απαγόρευσης έξω από τα Στενά του Ορμούζ θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, δήλωσε την Κυριακή ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η ζώνη, όπως ανέφερε, θα ξεκινά από τη γραμμή του αποκλεισμού που έχει επιβάλει το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό και θα εκτείνεται σε περιοχές του Κόλπου.

Πρόσθεσε ότι κάθε πλοίο που θα εισέρχεται στη νέα αυτή ζώνη θα προστίθεται στον κατάλογο κυρώσεων.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, δήλωσε ότι οι χάρτες για τη διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, οι οποίοι έχουν συμφωνηθεί με το Ομάν, αναμένεται να υπογραφούν τις επόμενες ημέρες.

Ο Ρεζαΐ ανακοίνωσε, επίσης, ότι το Ιράν δοκίμασε πριν από δύο ημέρες έναν νέο, προηγμένο αντιπλοϊκό πύραυλο εναντίον πλοίου του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Ο ίδιος αποκάλυψε επίσης ότι η Τεχεράνη είχε εντοπίσει την αμερικανική βάση Τιτάν στην Ιορδανία, καθώς και βάσεις στο Ερμπίλ, στο Ιρακινό Κουρδιστάν, αλλά δεν τις έπληξε. Πρόσθεσε ότι η απειλή αυτή ανάγκασε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να «υποχωρήσει» από τον δεκαήμερο πόλεμο.