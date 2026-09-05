Μικρό ιρανικό πετρελαιοφόρο φέρεται να επλήγη από αμερικανικό πύραυλο κοντά στη στρατηγικής σημασίας νήσο Χαργκ, στον Περσικό Κόλπο. Την πληροφορία μετέδωσε το Σάββατο το Student News Network (SNN) της Τεχεράνης, επικαλούμενο τοπικές πηγές, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες.

Δεν έχουν γίνει γνωστά το όνομα και η σημαία του πλοίου, το είδος του φορτίου του, η ακριβής έκταση των ζημιών ούτε το σημείο στο οποίο βρισκόταν όταν χτυπήθηκε. Μέχρι τη στιγμή σύνταξης του ρεπορτάζ δεν υπήρχε ανεξάρτητη επιβεβαίωση από μεγάλα διεθνή πρακτορεία ή επίσημη ανακοίνωση της αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης, επομένως η απόδοση της επίθεσης στις ΗΠΑ παραμένει ισχυρισμός ιρανικού μέσου.

Η νευραλγική σημασία τoυ νησιού

Η νήσος Χαργκ, περίπου 26 χιλιόμετρα από τις ιρανικές ακτές, φιλοξενεί τον σημαντικότερο εξαγωγικό τερματικό σταθμό πετρελαίου του Ιράν. Πριν από την έναρξη του πολέμου διαχειριζόταν περίπου το 90% των εξαγωγών αργού της χώρας, γεγονός που την καθιστά κρίσιμο στόχο τόσο για την ιρανική οικονομία όσο και για τη διεθνή αγορά ενέργειας.

BREAKING: Missile hits Iranian oil tanker by Kharg Island



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Οι αμερικανικές επιθέσεις του Μαρτίου είχαν επικεντρωθεί, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Χαργκ, χωρίς να πληγούν οι κύριες πετρελαϊκές υποδομές. Αναλυτές έχουν προειδοποιήσει ότι μια εκτεταμένη επίθεση στις εγκαταστάσεις εξαγωγής θα περιόριζε δραστικά τα έσοδα της Τεχεράνης και θα μπορούσε να προκαλέσει νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Διαδοχικά επεισόδια στον Περσικό Κόλπο

Δεν είναι η πρώτη φορά που πετρελαιοφόρο συνδεόμενο με τη Χαργκ βρίσκεται στο στόχαστρο. Τον Ιούλιο, η CENTCOM είχε ανακοινώσει ότι ακινητοποίησε άφορτο δεξαμενόπλοιο το οποίο κατευθυνόταν προς το νησί και, κατά την αμερικανική εκδοχή, αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις. Ιρανός αξιωματούχος είχε υποστηρίξει αργότερα ότι το ίδιο πλοίο δέχθηκε νέα πυραυλικά πλήγματα ενώ ήταν αγκυροβολημένο στη Χαργκ.

Η νέα αναφορά έρχεται σε περίοδο έντονης στρατιωτικής δραστηριότητας. Στις 30 Αυγούστου οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι έπληξαν δύο ιρανικούς εκτοξευτές στη νήσο Λαράκ, ενώ την 1η Σεπτεμβρίου δύο δεξαμενόπλοια που μετέφεραν σαουδαραβικό πετρέλαιο χτυπήθηκαν από άγνωστα βλήματα στα Στενά του Ορμούζ.

Τυχόν επιβεβαίωση του νέου πλήγματος θα σηματοδοτούσε περαιτέρω κλιμάκωση στη σύγκρουση γύρω από τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο.