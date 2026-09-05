Κλιμακώνεται εκ νέου η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, με το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν να ανακοινώνει ότι έπληξε, σε απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα, τρία τάνκερ που, όπως υποστήριξε, κινούνταν μέσω «μη εξουσιοδοτημένων διαδρομών», καθώς και τρία ακόμη αμερικανικά πλοία σε άλλες περιοχές.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης.

Παράλληλα, το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε όλα τα πλοία στον Περσικό Κόλπο και κοντά στα Στενά του Ορμούζ να αποφεύγουν «ύποπτες κινήσεις».

⚡️BREAKING: The IRGC announced the Targeting of Three Oil Tankers linked to the United States in the Strait of Hormuz



This came as Retaliation after the U.S. struck Three Iranian Oil Tankers earlier in the Day pic.twitter.com/EdYfqA0C5j — Iran Observer (@IranObserver0) September 5, 2026

Η ανακοίνωση έρχεται μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε τρία ιρανικά τάνκερ το Σάββατο. Σύμφωνα με τη CENTCOM, ένα από αυτά χτυπήθηκε ανοιχτά της νήσου Χαργκ, κοντά στον σημαντικότερο κόμβο εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν.