Στη Μύκονο απολαμβάνει τις τελευταίες καλοκαιρινές του βουτιές ο Απόστολος Λύτρας, μαζί με τη σύζυγό του, Ντόρα Παπαδοπούλου.

Ο γνωστός ποινικολόγος, που διαθέτει εξοχικό στο νησί και περνά εκεί μεγάλο μέρος του καλοκαιριού, μίλησε στην κάμερα του Mykonos Live TV κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου του ζευγαριού στα Ματογιάννια.

Ο Απόστολος Λύτρας αναφέρθηκε στην τουριστική κίνηση στη Μύκονο, τονίζοντας την ανάγκη να επιστρέψουν περισσότεροι Έλληνες επισκέπτες στο νησί.

Κληθείς να σχολιάσει την κατάσταση στην ελληνική τηλεόραση, ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός: «Η ελληνική τηλεόραση δεν πάει καλά. Ο κόσμος της έχει γυρίσει την πλάτη και ασχολείται πιο πολύ με τις ιντερνετικές εκπομπές».

Υπενθυμίζεται ότι ο 53χρονος δικηγόρος και η μεσίτρια σύζυγός του παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2025 σε γνωστό κτήμα στη Βάρη, παρουσία στενών συγγενών και φίλων.

Αντί για παραδοσιακή δεξίωση, το ζευγάρι επέλεξε να διοργανώσει ένα πάρτι για περίπου 100 καλεσμένους, με μουσική, χορό και καλοκαιρινή διάθεση.