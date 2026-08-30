Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (30/8) στον Άγιο Δημήτριο Αγράφων Ευρυτανίας, στην περιοχή Γαύρενα, όταν αγροτικό όχημα με δύο επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό.

Η πτώση του οχήματος ανακόπηκε από δέντρα, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα. Ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες κατάφερε να βγει από το όχημα και να ειδοποιήσει τις Αρχές, ενώ ο δεύτερος παρέμεινε εγκλωβισμένος, έχοντας τις αισθήσεις του.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, καθώς και εθελοντές, για να προσεγγίσουν το σημείο και να συνδράμουν στην επιχείρηση διάσωσης.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις της Π.Υ. Καρπενησίου και της 7ης ΕΜΑΚ από τη Λαμία, ενώ στο σημείο βρίσκεται και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για παροχή πρώτων βοηθειών και διακομιδή των τραυματιών.

Ολοκληρώθηκε #παροχή_βοήθειας σε 2 ημεδαπούς, στο Φαράγγι της Γάβρινας, πλησίον της Τ.Κ. Χρύσω, του Δήμου Αγράφων, στην Ευρυτανία, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν σε δύσβατο σημείο, συνεπεία εκτροπής και πτώσης Ι.Χ.Ε. οχήματος εντός ρεματιάς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις τους προσέγγισαν… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 30, 2026

Σύμφωνα με τα evrytanika.gr το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής δυσκολεύει σημαντικά το έργο των διασωστών, οι οποίοι επιχειρούν για τον ασφαλή απεγκλωβισμό του δεύτερου επιβάτη.