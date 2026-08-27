Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, απέρριψε τις καταγγελίες περί ιρανικού σχεδίου για τη δολοφονία του Μπάρον Τραμπ, γιου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σε συνέντευξή του στο λιβανικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Manar, ο Ρεζαΐ χαρακτήρισε «ψέμα» τους ισχυρισμούς ότι η Τεχεράνη σχεδιάζει επίθεση εναντίον του 20χρονου γιου του προέδρου των ΗΠΑ.

Η διάψευση έρχεται λίγες ημέρες μετά την προβολή από την ιρανική κρατική τηλεόραση βίντεο που αναφερόταν σε πιθανή επίθεση εναντίον του Μπάρον Τραμπ και υποστήριζε ότι οι κινήσεις του παρακολουθούνται. Στο ίδιο υλικό γινόταν λόγος και για φερόμενη αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για τη δολοφονία του, ισχυρισμός που δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Σε επιφυλακή η Μυστική Υπηρεσία

Η αμερικανική Μυστική Υπηρεσία έχει επιβεβαιώσει ότι γνωρίζει την ύπαρξη του συγκεκριμένου βίντεο και εξετάζει το περιεχόμενό του.

«Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ γνωρίζει το βίντεο και διερευνά οτιδήποτε μπορεί να εκληφθεί ως απειλή προς τα πρόσωπα που προστατεύουμε», είχε αναφέρει εκπρόσωπός της, διευκρινίζοντας ότι δεν δημοσιοποιούνται περισσότερες λεπτομέρειες για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας.

Το περίπου τρίλεπτο βίντεο, που προβλήθηκε από την κρατική τηλεόραση του Ιράν, φέρεται να παρουσίαζε πληροφορίες για σημεία στα οποία κινείται ο Μπάρον Τραμπ, καθώς και αναφορές στην προστασία του από τη Μυστική Υπηρεσία. Οι ισχυρισμοί του βίντεο δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή.

Σε υψηλά επίπεδα η ένταση Ουάσινγκτον – Τεχεράνης

Το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο ιδιαίτερα τεταμένων σχέσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

Η Ουάσινγκτον έχει αναφέρει στο παρελθόν ότι έχει λάβει πληροφορίες για πιθανά ιρανικά σχέδια εναντίον του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει μάλιστα ότι θεωρεί τον εαυτό του «νούμερο ένα στη λίστα» πιθανών στόχων της Τεχεράνης.

Ο Μοχσέν Ρεζαΐ ανέλαβε πρόσφατα τη θέση του γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν και τις τελευταίες ημέρες έχει υιοθετήσει ιδιαίτερα σκληρή ρητορική έναντι της Ουάσινγκτον, κυρίως σε σχέση με τις αμερικανικές οικονομικές πιέσεις και το καθεστώς στα Στενά του Ορμούζ