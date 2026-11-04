Άγιο είχε μια ηλικιωμένη οδηγός στα Χανιά, η οποία χθες το μεσημέρι έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και κατέληξε στην κεντρική πλατεία του Βάμου στα Χανιά.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 12:00 το μεσημέρι, όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του και ανέβηκε στον πεζόδρομο της πλατείας.

Όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες του apokoronaslife.gr, το αυτοκίνητο παρέσυρε διακοσμητικές γλάστρες και ακινητοποιήθηκε όταν προσέκρουσε στην ιστορική προτομή του Παπαδάκη.

Μάλιστα, από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το μαρμάρινο μνημείο μετακινήθηκε από τη βάση του κατά περίπου 1,5 μέτρο.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρείχε τις πρώτες βοήθειες στην ηλικιωμένη οδηγό, η οποία ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφρά.

Παράλληλα, επί τόπου βρέθηκε περιπολικό από το Αστυνομικό Τμήμα Βρυσών για την καταγραφή του συμβάντος και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.