Μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην πασαρέλα της 38ης Athens Fashion Week πραγματοποίησε η Μάγκυ Χαραλαμπίδου, η οποία τράβηξε τα βλέμματα με το αποκαλυπτικό της ντύσιμο και τη γεμάτη αυτοπεποίθηση παρουσία της.

Η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός και DJ περπάτησε στην πασαρέλα για το brand Celebrity Skin του σχεδιαστή Δημήτρη Στρέπκου, φορώντας ένα σούπερ μίνι που αναδείκνυε τα πόδια της.

Η Μάγκυ Χαραλαμπίδου μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από την εντυπωσιακή εμφάνισή της στην πασαρέλα, το οποίο έντυσε μουσικά με το εμβληματικό τραγούδι «Purple Rain» του Prince.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Κάνε κάθε σου είσοδο αξέχαστη! Γιατί η χαρά τού να φοράς δημιουργίες Celebrity Skin του Στρέπκου είναι τέχνη».

Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 38ης Athens Fashion Week, με το ιστορικό εργοστάσιο «Πεταλούδα» του Μουζάκη να μεταμορφώνεται σε μια εντυπωσιακή σκηνή μόδας, φιλοξενώντας δημιουργίες Ελλήνων σχεδιαστών.