Ήταν μια δύσκολη βραδιά για τους Ρεπουμπλικανούς στις ΗΠΑ, με τους Δημοκρατικούς να παίρνουν τον έλεγχο τόσο της Βουλής όσο και της Γερουσίας, σε μια συντριπτική και ιστορική νίκη. «Αυτή είναι η ήττα του Τραμπ – οι Ρεπουμπλικανοί έχουν πληγεί από ένα μπλε τσουνάμι σε εθνικό επίπεδο» και «Δεν υπάρχει κανένα μυστήριο για το γιατί συνέβη αυτό – οι ψηφοφόροι στις ΗΠΑ είναι εξοργισμένοι» είναι ορισμένοι από τους τίτλους που συνοδεύουν τις πρώτες αναλύσεις στα διεθνή ΜΜΕ.

«Εμείς, ο λαός, δεν ακουγόμαστε», έλεγε ένας αγρότης στο Τέξας, πριν από δύο μήνες, στον ανταποκριτή του Sky News στις ΗΠΑ, Μαρκ Στόουν. Όπως εξηγεί ο δημοσιογράφος, ήταν ένας αγρότης που είχε ψηφίσει τον Ντόναλντ Τραμπ πριν από δύο χρόνια και κάποτε ήταν πιστός υποστηρικτής του προέδρου.

Η συνομιλία μαζί του ήταν μία από τις πολλές που είχε με πολίτες στην πολιτεία του «Μοναχικού Αστέρα» – το «κόκκινο» Ρεπουμπλικανικό Τέξας. «Τόσοι πολλοί άνθρωποι εκεί μου είχαν πει πόσο θυμωμένοι ήταν με τον άνθρωπο στον οποίο κάποτε είχαν εναποθέσει τόση εμπιστοσύνη», εξηγεί και συνεχίζει:

«Θα μπορούσαν οι Δημοκρατικοί να ανατρέψουν το Τέξας; Αυτή ήταν η ερώτηση που έθεσα κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού μιας εβδομάδας στην πολιτεία, το οποίο συνέπεσε με το εξαιρετικά ασυνήθιστο συνέδριο ενδιάμεσων εκλογών που ο Τραμπ είχε απαιτήσει από την προεκλογική του ομάδα.

Ήταν η προσπάθειά του να κινητοποιήσει την εκλογική βάση. Δεν πέτυχε. Η εκπληκτική νίκη του Δημοκρατικού, Τζέιμς Ταλαρίκο, μέσα σε μια νύχτα είναι πραγματικά ιστορική· ένας πολιτικός σεισμός.

Attendees watch early election returns at an election night event before Democratic Senate candidate Texas state Rep. James Talarico arrives to speak in Austin, Texas, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Eric Gay)

Ο πρώην δάσκαλος είναι πλέον έτοιμος να αναλάβει θέση στη Γερουσία στην Ουάσινγκτον. Ένας Δημοκρατικός από το Τέξας στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

Αυτή είναι η φράση που συνοψίζει τη νίκη του Δημοκρατικού Κόμματος απόψε. Ο Κεν Πάξτον, ο άνθρωπος που ο Τραμπ επέλεξε προσωπικά (ενάντια σε όλες τις συμβουλές) για να αντιπαρατεθεί στον Ταλαρίκο, έμεινε πολύ πίσω».

Δύο χρόνια ασυνέπειας κόστισαν στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα

Αυτό ήταν πραγματικά ένα δημοψήφισμα για την ηγεσία και την κρίση του Τραμπ. Είναι ένα μπλε τσουνάμι, συνεχίζει ο Μαρκ Στόουν. «Αυτή είναι η ήττα του Τραμπ. Η ευθύνη βαρύνει τον ίδιο. Θα μπορούσε να είχε αξιοποιήσει την ιστορική νίκη του πριν από μόλις δύο χρόνια και να χαράξει μια πορεία ως πειθαρχημένος συντηρητικός. Θα μπορούσε να είχε γίνει ένας Ρεπουμπλικανός με συνεκτικές συντηρητικές δημοσιονομικές πολιτικές.

Αντ’ αυτού, σε κάθε θέμα – από την οικονομία έως τα σύνορα και την εξωτερική πολιτική – ο τρόπος του ήταν να οδηγεί τα πράγματα στα άκρα και να τα παρακάνει.

Ήταν δύο χρόνια ασυνέπειας, πλήρους έλλειψης πειθαρχίας και απόλυτης έλλειψης ενσυναίσθησης για το πώς αισθάνεται ο λαός της Αμερικής. Αυτό κόστισε πάρα πολύ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα απόψε. Για πάνω από μια δεκαετία, η υπακοή του κόμματος σε έναν άνθρωπο ήταν ακλόνητη. Σίγουρα θα έχουν αρχίσει να το μετανιώνουν τώρα».

Κανένα μυστήριο

Ούτε καν ο πιο αισιόδοξος Δημοκρατικός δεν είχε τολμήσει να ελπίζει ότι θα μπορούσαν να επιτύχουν τόσο εντυπωσιακά αποτελέσματα, σχολιάζει, από την πλευρά της η Σάρα Σμιθ, ανταποκρίτρια του BBC στη Βόρεια Αμερική. Κέρδισαν τον έλεγχο και των δύο Σωμάτων του Κογκρέσου, σημειώνοντας αξιοσημείωτες νίκες σε περιοχές που από καιρό θεωρούνταν αξιόπιστα προπύργια των Ρεπουμπλικανών.

Σύμφωνα με την ανάλυσή της, «ήμασταν προετοιμασμένοι για μια μακρά αναμονή, πιθανώς για μέρες, πριν μάθουμε ποιος είχε κερδίσει τον έλεγχο της Γερουσίας. Ήταν η κλίμακα της νίκης των Δημοκρατικών που επέτρεψε να ανακοινωθεί η νίκη τους πριν από τα μεσάνυχτα στις ΗΠΑ.

Θα ήταν αξιοσημείωτο αν οι Δημοκρατικοί κέρδιζαν είτε στην Αϊόβα είτε στο Οχάιο. Ίσως στο Τέξας ή στο Κάνσας. Το να κερδίσουν και τις τέσσερις αυτές πολιτείες είναι εκπληκτικό.

Δεν υπάρχει κανένα μυστήριο για το γιατί συνέβη αυτό. Οι ψηφοφόροι σε όλες τις ΗΠΑ είναι εξοργισμένοι με το κόστος διαβίωσης και κατηγορούν τον Ντόναλντ Τραμπ γι’ αυτό. Πιστεύουν ότι ήταν η απόφασή του να κηρύξει πόλεμο με το Ιράν και οι εμπορικοί δασμοί που επέβαλε που οδήγησαν στην αύξηση των τιμών.

Στα κοινωνικά δίκτυα έγραψε: “Δεν ήμουν υποψήφιος και αν ήμουν, θα είχαμε κερδίσει ΜΕ ΣΑΡΩΤΙΚΗ ΝΙΚΗ!”. Πέρασε εβδομάδες προτρέποντας τους υποστηρικτές του να προσποιούνται ότι ήταν υποψήφιος. Το να θέσει τον εαυτό του στο επίκεντρο της εκστρατείας των Ρεπουμπλικανών, σε μια περίοδο που τα ποσοστά αποδοχής του είχαν πέσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ήταν πάντα πολύ επικίνδυνο. Και φαίνεται να του γύρισε μπούμερανγκ.

Τώρα δηλώνει ότι θα γίνει ο “κύριος Βέτο”. Μπορεί να χρησιμοποιήσει την εξουσία του προεδρικού βέτο για να εμποδίσει οποιοδήποτε νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί από το Δημοκρατικό Κογκρέσο να γίνει νόμος. Ωστόσο, οι Δημοκρατικοί μπορούν πλέον να μπλοκάρουν οποιαδήποτε νομοθεσία θέλει να περάσει.

Μπορούν επίσης να κινήσουν κοινοβουλευτικές έρευνες σχετικά με ορισμένες από τις πιο αμφιλεγόμενες αποφάσεις του, καθώς και με τους τρόπους με τους οποίους ο ίδιος και η οικογένειά του έχουν αποκομίσει κέρδη από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο».