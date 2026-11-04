Τη Νότια Κορέα προσθέτει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στους υποψήφιους στρατηγικούς εταίρους της Τουρκίας για την επέκταση του πυρηνικού της προγράμματος και την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας. Λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά τις συνομιλίες του με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ στην Άγκυρα, ο Τούρκος πρόεδρος μετέβη στη Σεούλ, όπου υπεγράφησαν συμφωνίες συνεργασίας για την πυρηνική ενέργεια και την υψηλή τεχνολογία, ενώ συζήτησε με τον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του, Λι Τζε Μιουνγκ, τη διεύρυνση των κοινών αμυντικών προγραμμάτων.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε ο σχεδιαζόμενος δεύτερος πυρηνικός σταθμός της Τουρκίας στη Σινώπη, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Η Άγκυρα αναζητεί τεχνολογία, χρηματοδότηση και εταίρους για το έργο, επιδιώκοντας παράλληλα να περιορίσει την εξάρτησή της από τη Ρωσία, η οποία κατασκευάζει τον πρώτο τουρκικό πυρηνικό σταθμό στο Άκουγιου, στα νότια παράλια της χώρας.

Προεργασία για τον δεύτερο πυρηνικό σταθμό στην Τουρκία

Κατά τη συνάντηση των δύο προέδρων την Τρίτη (3/11), υπεγράφησαν τέσσερα μνημόνια συνεργασίας στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της ενέργειας και των φυσικών πόρων. Το σημαντικότερο αφορά τη συνεργασία για τη χρηματοδότηση πυρηνικών έργων, μεταξύ της τουρκικής εταιρείας Türkiye Nükleer Enerji AŞ (TUNAS) και της νοτιοκορεατικής τράπεζας εξαγωγών–εισαγωγών KEXIM.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Ενέργειας, το μνημόνιο δεν προβλέπει την άμεση χορήγηση χρηματοδότησης, αλλά τη διερεύνηση πιθανών χρηματοδοτικών σχημάτων για τα πυρηνικά έργα που θα αναπτύξει η TUNAS. Περιλαμβάνει συνεργασία στη χρηματοοικονομική ανάλυση, στην εξέταση επενδυτικών μοντέλων και στη συγκρότηση κοινής ομάδας εργασίας.

Η συμφωνία αποτελεί ένα ακόμη βήμα στις διαπραγματεύσεις για τη Σινώπη, δεν συνιστά όμως ακόμη οριστική ανάθεση της κατασκευής του σταθμού στη Νότια Κορέα. Η νοτιοκορεατική Προεδρία πάντως επιβεβαίωσε ότι η συνεργασία έχει προχωρήσει στην αξιολόγηση της τοποθεσίας του σταθμού. Σύμφωνα με νοτιοκορεατικά δημοσιεύματα, το σενάριο που εξετάζει η Σεούλ προβλέπει τέσσερις αντιδραστήρες ισχύος 1.400 μεγαβάτ ο καθένας, με εκτιμώμενο συνολικό κόστος περίπου 30 δισ. δολάρια.

Οι δύο χώρες είχαν υπογράψει τον Νοέμβριο του 2025 μνημόνιο συνεργασίας για το πυρηνικό πρόγραμμα. Έκτοτε, η τουρκική πλευρά έχει πραγματοποιήσει προκαταρκτικές μελέτες σκοπιμότητας με την κρατική νοτιοκορεατική εταιρεία ηλεκτρισμού KEPCO.

Σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Yonhap, πριν από τη συνάντηση της Σεούλ, ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι η τελική επιλογή θα εξαρτηθεί από το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τους όρους χρηματοδότησης και τα οικονομικά οφέλη για την Τουρκία.

Από τους καναδικούς CANDU στη νοτιοκορεατική τεχνολογία

Η νοτιοκορεατική επιλογή δεν είναι η μοναδική που εξετάζει η Άγκυρα.

Κατά την επίσκεψή του στην Τουρκία στις 22–23 Οκτωβρίου, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ επανέφερε το ενδιαφέρον της χώρας του για το τουρκικό πυρηνικό πρόγραμμα. Η καναδική εταιρεία AtkinsRéalis διεκδικεί συμμετοχή στην κατασκευή του σταθμού της Σινώπης με την τεχνολογία αντιδραστήρων CANDU, για την οποία η Τουρκία είχε ενδιαφερθεί ήδη από τη δεκαετία του 1990.

Ο Κάρνεϊ χαρακτήρισε τις προοπτικές της καναδικής υποψηφιότητας βελτιωμένες, αναγνωρίζοντας ωστόσο τον έντονο ανταγωνισμό. Η AtkinsRéalis έχει ανακοινώσει ότι θα πραγματοποιήσει και αυτή μελέτη σκοπιμότητας για την εγκατάσταση αντιδραστήρων CANDU στη Σινώπη.

Η Τουρκία διατηρεί επίσης επαφές με τη Ρωσία, την Κίνα και την Ιαπωνία, ενώ σχεδιάζει τρίτο πυρηνικό σταθμό στην επαρχία Σαράντα Εκκλησιές (Κιρκλαρελί) της Ανατολικής Θράκης.

Το Άκουγιου κατασκευάζεται από τη ρωσική Rosatom, βάσει διακρατικής συμφωνίας του 2010. Το έργο, του οποίου το κόστος υπολογίζεται πλέον σε περίπου 25 δισ. δολάρια, αποτελεί τη μεγαλύτερη ρωσική επένδυση στην Τουρκία. Η αναζήτηση διαφορετικών εταίρων για τους επόμενους σταθμούς συνδέεται όχι μόνο με την ενεργειακή ασφάλεια και την τεχνολογική διαφοροποίηση, αλλά και με την επιδίωξη της Άγκυρας να αποκτήσει μεγαλύτερα περιθώρια επιλογών σε έναν στρατηγικό τομέα.

Κινητήρες drones και υψηλή τεχνολογία για οπλικά συστήματα

Η δεύτερη σημαντική διάσταση της επίσκεψης Ερντογάν στη Σεούλ αφορά την αμυντική βιομηχανία.

Οι δύο πρόεδροι συμφώνησαν να εξετάσουν την επέκταση της συνεργασίας στην κοινή παραγωγή οπλικών συστημάτων, στην ανάπτυξη υψηλής τεχνολογίας διπλής χρήσης (πολιτικής και αμυντικής) και στην από κοινού προώθηση αμυντικών προϊόντων σε τρίτες αγορές.

Η συνεργασία έχει ήδη συγκεκριμένο προηγούμενο. Νοτιοκορεατική τεχνολογία χρησιμοποιείται στο τουρκικό αυτοκινούμενο πυροβόλο Fırtına και στο άρμα μάχης Altay. Ο Ερντογάν επικαλέστηκε τα δύο προγράμματα ως παραδείγματα συνεργασίας που θα μπορούσαν να επεκταθούν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τεχνολογική συνεργασία σε αντίστροφη κατεύθυνση. Σύμφωνα με τον Ερντογάν, Η Νότια Κορέα έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον τουρκικής ανάπτυξης κινητήρα PD170 της TEI, ο οποίος χρησιμοποιείται σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη ANKA και AKSUNGUR και έχει δοκιμαστεί στο Bayraktar TB3.

Πρόκειται για αεροπορικό ντιζελοκινητήρα, ισχύος περίπου 170 ίππων, σχεδιασμένο για πτήσεις μεγάλης διάρκειας και σε μεγάλο ύψος. Το νοτιοκορεατικό ενδιαφέρον αφορά ενδεχόμενη αξιοποίησή του σε προγράμματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών, χωρίς να έχει ανακοινωθεί συμφωνία αγοράς.

Στη συνέντευξή του στο Yonhap, ο Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης στις δυνατότητες συνεργασίας στα ηλεκτρονικά συστήματα, στην υψηλή τεχνολογία, στους ημιαγωγούς, στην τεχνητή νοημοσύνη και στη ρομποτική.

Σπάνιες γαίες και κρίσιμες πρώτες ύλες

Η συνεργασία επεκτείνεται και στις κρίσιμες πρώτες ύλες, που αποτελούν βασικό συστατικό προηγμένων βιομηχανικών και τεχνολογικών συστημάτων.

Το σχετικό μνημόνιο προβλέπει συνεργασία στον εντοπισμό, την εξόρυξη, την επεξεργασία και την ανακύκλωση κρίσιμων ορυκτών και σπάνιων γαιών, καθώς και στην παραγωγή μόνιμων μαγνητών, οι οποίοι χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων σε ηλεκτροκινητήρες και προηγμένα τεχνολογικά συστήματα.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η δημιουργία Φόρουμ Ενεργειακής Μετάβασης Τουρκίας–Νότιας Κορέας, το οποίο θα συνεδριάζει ετησίως, εναλλάξ στις δύο χώρες, με αντικείμενο τις ενεργειακές επενδύσεις, τις τεχνολογικές συνεργασίες και τα μοντέλα χρηματοδότησης.

Για την Τουρκία, οι συμφωνίες με τη Νότια Κορέα προσφέρουν δύο διαφορετικές προοπτικές: πρόσβαση σε προηγμένη τεχνογνωσία και δυνατότητα συμμετοχής των τουρκικών επιχειρήσεων σε διεθνή προγράμματα ανάπτυξης, παραγωγής και εξαγωγών.