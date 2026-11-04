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Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η έντονη κακοκαιρία που πλήττει περιοχές των ΗΠΑ, με τη Φλόριντα και το Κολοράντο να βρίσκονται αντιμέτωπα με πλημμύρες, επικίνδυνες συνθήκες και πρωτοφανείς εικόνες. Εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυρών, ορμητικά νερά παρασύρουν ακόμα και ολόκληρα σπίτια, συνθέτοντας ένα σκηνικό τρόμου.

Στη Φλόριντα, επτά κομητείες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες. Έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ σε ορισμένες περιοχές το ύψος της βροχής ξεπέρασε τα 600 χιλιοστά, μετατρέποντας δρόμους σε ποτάμια και εγκλωβίζοντας κατοίκους.

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση στην κομητεία Μπρέβαρντ. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες μιας 17χρονης κοπέλας που αναγκάστηκε να διασχίσει πεζή βαθιά νερά, επιστρέφοντας στο σπίτι της από τη στάση του σχολικού λεωφορείου. Σύμφωνα με την οικογένειά της, οι πλημμύρες είναι οι χειρότερες που έχουν βιώσει εδώ και χρόνια, ενώ ένα από τα οχήματά τους παρασύρθηκε και επέπλεε στον δρόμο.

Την ίδια ώρα, επικίνδυνες καταστάσεις καταγράφονται και στο Κολοράντο. Στο Παγκόσα Σπρινγκς, οδηγός αγνόησε τις προειδοποιήσεις των Αρχών και επιχείρησε να περάσει από αποκλεισμένο δρόμο, χωρίς να αντιληφθεί ότι η γέφυρα στον αυτοκινητόδρομο US 160 είχε καταστραφεί από τα ορμητικά νερά του ποταμού Πιέδρα.

Το περιστατικό δημοσιοποίησε η υπηρεσία Colorado Parks and Wildlife, επισημαίνοντας ότι, παρά τους αποκλεισμούς και τις περιπολίες, εξακολουθούν να υπάρχουν οδηγοί που αγνοούν τις προειδοποιήσεις, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή τους.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, με τα νερά να παρασύρουν ακόμα και κατοικίες, αφήνοντας πίσω τους εικόνες μεγάλης καταστροφής.