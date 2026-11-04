Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η έντονη κακοκαιρία που πλήττει περιοχές των ΗΠΑ, με τη Φλόριντα και το Κολοράντο να βρίσκονται αντιμέτωπα με πλημμύρες, επικίνδυνες συνθήκες και πρωτοφανείς εικόνες. Εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυρών, ορμητικά νερά παρασύρουν ακόμα και ολόκληρα σπίτια, συνθέτοντας ένα σκηνικό τρόμου.

Στη Φλόριντα, επτά κομητείες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες. Έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ σε ορισμένες περιοχές το ύψος της βροχής ξεπέρασε τα 600 χιλιοστά, μετατρέποντας δρόμους σε ποτάμια και εγκλωβίζοντας κατοίκους.

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση στην κομητεία Μπρέβαρντ. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες μιας 17χρονης κοπέλας που αναγκάστηκε να διασχίσει πεζή βαθιά νερά, επιστρέφοντας στο σπίτι της από τη στάση του σχολικού λεωφορείου. Σύμφωνα με την οικογένειά της, οι πλημμύρες είναι οι χειρότερες που έχουν βιώσει εδώ και χρόνια, ενώ ένα από τα οχήματά τους παρασύρθηκε και επέπλεε στον δρόμο.

A 17-year-old girl waded through deep floodwaters on her way home from her school bus stop in Florida. Her family says the flooding was the worst they’ve seen in years, leaving roads submerged and one of their vehicles floating in the street. https://t.co/TiO9FiRfp1 — AccuWeather (@accuweather) November 3, 2026

Την ίδια ώρα, επικίνδυνες καταστάσεις καταγράφονται και στο Κολοράντο. Στο Παγκόσα Σπρινγκς, οδηγός αγνόησε τις προειδοποιήσεις των Αρχών και επιχείρησε να περάσει από αποκλεισμένο δρόμο, χωρίς να αντιληφθεί ότι η γέφυρα στον αυτοκινητόδρομο US 160 είχε καταστραφεί από τα ορμητικά νερά του ποταμού Πιέδρα.

Το περιστατικό δημοσιοποίησε η υπηρεσία Colorado Parks and Wildlife, επισημαίνοντας ότι, παρά τους αποκλεισμούς και τις περιπολίες, εξακολουθούν να υπάρχουν οδηγοί που αγνοούν τις προειδοποιήσεις, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή τους.

Authorities alerted a driver who ignored warnings of a washed-out bridge ahead amid flooding in Pagosa Springs, Colorado, on November 2. “Don’t be the person who blows through a CDOT (Colorado Department of Transportation) roadblock and almost drives into the Piedra River where the bridge over US 160 no longer exists. Despite our patrols blocking roads, this still almost happened,” Colorado Parks and Wildlife Southwest Region (CPW SW Region) wrote on X. — CBS News (@CBSNews) November 3, 2026

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, με τα νερά να παρασύρουν ακόμα και κατοικίες, αφήνοντας πίσω τους εικόνες μεγάλης καταστροφής.