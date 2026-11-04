Στη Γαλλία και συγκεκριμένα στη Βρετάνη βρίσκεται το επόμενο ευρωπαϊκό εμπόδιο του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τη Ρεν (17:30, Magenta Sport 3), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με στόχο να συνεχίσουν την εντυπωσιακή τους πορεία στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ έχει ξεκινήσει ιδανικά τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, μετρώντας τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Αρχικά επικράτησε με 2-1 της Γιαγκελόνια στο «Γ. Καραϊσκάκης», στη συνέχεια νίκησε τη Μαρσέιγ με 1-0 στο «Βελοντρόμ», ενώ στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της επιβλήθηκε με 1-0 της Σπάρτα Πράγας, ξανά μπροστά στο κοινό της.

Παράλληλα, οι Πειραιώτες βρίσκονται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, καθώς προέρχονται από εννέα συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Στη Βρετάνη θα επιδιώξουν να διευρύνουν αυτό το σερί, κατακτώντας το δέκατο διαδοχικό θετικό αποτέλεσμα.

Ο Ολυμπιακός έχει ήδη ανταποκριθεί με επιτυχία στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις όπου η νίκη αποτελούσε βασική επιδίωξη. Φυσικά, ο στόχος είναι να συνεχίσει με το απόλυτο των βαθμών, ωστόσο οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα στην έδρα της Ρεν θα αποτελέσει σημαντική επιτυχία.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, πάντως, δεν έκρυψε τις φιλοδοξίες του στη συνέντευξη Τύπου, ξεκαθαρίζοντας πως η ομάδα του ταξίδεψε στη Γαλλία με ξεκάθαρο στόχο την τέταρτη νίκη:

«Είμαστε ο Ολυμπιακός, ήρθαμε για το 4/4 και θα προσπαθήσουμε να τα καταφέρουμε».

Ο Βάσκος τεχνικός έστειλε παράλληλα μήνυμα εγρήγορσης στους ποδοσφαιριστές του, επισημαίνοντας πως δεν υπάρχουν εύκολες αποστολές στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο:

«Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, πρέπει να είμαστε στο επίπεδο, όπως στα άλλα παιχνίδια με Γιαγκελόνια, Μαρσέιγ και Σπάρτα».

Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά δεδομένα, ο 56χρονος προπονητής συμπεριέλαβε στην αποστολή όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας βρίσκονται οι Πόποβιτς, Σιπιόνι, Ρόκα, Κλέιτον και Μάριους, ενώ δεν υπολογίζονται επίσης ο τραυματίας Ελ Κααμπί και ο Γιαζίτσι.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Στουρνάρας, Γεωργακόπουλος, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Τουφάκης, Γκονσάλες, Γιάρεμτσουκ, Ζότα Σίλβα.

Από την πλευρά της, η Ρεν θέλει να βγάλει αντίδραση μετά την απογοητευτική εμφάνιση και τη βαριά ήττα με 5-2 από τη Νις για το γαλλικό πρωτάθλημα. Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, η ευρωπαϊκή της παρουσία μέχρι στιγμής είναι αρκετά καλή, καθώς παραμένει αήττητη μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές.

Στην πρεμιέρα αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα με τη Στουρμ Γκρατς στην Αυστρία, στη συνέχεια επικράτησε με 2-1 του ΟΦΗ, πραγματοποιώντας μάλιστα ανατροπή, ενώ απέσπασε ισοπαλία 2-2 από τη Γιουβέντους στην Ιταλία.

Η γαλλική ομάδα θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει την έδρα της και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, γνωρίζοντας πως απέναντί της θα βρει έναν Ολυμπιακό με εξαιρετική ψυχολογία και σημαντική δυναμική. Στο αγωνιστικό κομμάτι, η Ρεν δεν θα έχει στη διάθεσή της τον πρώτο της σκόρερ, Λεπόλ.