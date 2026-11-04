Η μεγάλη βραδιά που περίμενε με ανυπομονησία ο κόσμος της ΑΕΚ έφτασε. Η Ένωση υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης (19:45, MagentaSport 2, MEGA TV) στην κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφεια, με την αναμέτρηση να συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον. Η ζήτηση των εισιτηρίων ήταν εντυπωσιακή, καθώς το sold out επιτεύχθηκε μέσα σε ελάχιστα λεπτά από την κυκλοφορία τους.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει μπροστά της μια ιδιαίτερα απαιτητική αποστολή, απέναντι σε έναν από τους κορυφαίους συλλόγους στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί την πολυνίκη του Champions League, έχοντας κατακτήσει συνολικά 15 φορές το τρόπαιο. Ωστόσο, η ιστορία των μεταξύ τους αναμετρήσεων προσφέρει στην ΑΕΚ λόγους αισιοδοξίας.

Άλλωστε, τη σεζόν 2002-03 οι δύο ομάδες συναντήθηκαν δύο φορές και η Ένωση κατάφερε να παραμείνει αήττητη. Το 2-2 στη Μαδρίτη και το εντυπωσιακό 3-3 στη Νέα Φιλαδέλφεια αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα της δυναμικής που μπορεί να παρουσιάσει ο Δικέφαλος απέναντι σε μεγάλους αντιπάλους.

Το ζητούμενο για τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ είναι να αντιμετωπίσουν την αναμέτρηση με ενθουσιασμό, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές τους. Χρειάζεται να μπουν στον αγωνιστικό χώρο της Allwyn Arena χωρίς υπερβολικό σεβασμό απέναντι στα μεγάλα ονόματα της ισπανικής ομάδας, εφαρμόζοντας με συνέπεια το αγωνιστικό πλάνο του προπονητή τους.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, αναγνώρισε το μέγεθος της πρόκλησης, επισημαίνοντας παράλληλα τη σημασία της έδρας και της υποστήριξης των φιλάθλων:

«Έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι μπροστά μας. Μετά την κλήρωση, όλοι μας σκεφτόμασταν αυτή την αναμέτρηση. Έχουμε απέναντί μας ίσως τη μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου, μία ομάδα γεμάτη αστέρες και με έναν καταπληκτικό προπονητή. Είναι η 100ή αναμέτρηση στο νέο μας γήπεδο και αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση για εμάς, ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί».

Σε αγωνιστικό επίπεδο, η ΑΕΚ προέρχεται από την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα έπειτα από έναν χρόνο, καθώς έχασε με 2-0 από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ο Νίκολιτς έχει ουσιαστικά μία σημαντική απουσία, αυτή του Ζοάο Μάριο, ο οποίος παραμένει εκτός δράσης.

Αντίθετα, ο Λάζαρος Ρότα είναι διαθέσιμος, ενώ στην αποστολή βρίσκεται και ο Θωμάς Στρακόσα, ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει από τον πάγκο. Όσον αφορά την ενδεκάδα, δεν προβλέπονται σημαντικές διαφοροποιήσεις συγκριτικά με το προηγούμενο παιχνίδι. Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να πάρει θέση στο αρχικό σχήμα αντί του Ζουμπκόφ.

Παράλληλα, ανοιχτή παραμένει η επιλογή του παρτενέρ του Μαρίν στον άξονα, με τους Βιτάλις και Αριάγκα να διεκδικούν τη θέση. Στην επίθεση, ο Ζίνι βρίσκεται επίσης στη διεκδίκηση μιας θέσης στην κορυφή.

Στη βαθμολογία, η Ένωση έχει συγκεντρώσει τρεις βαθμούς και βρίσκεται στην 27η θέση, μαζί με ακόμη έξι ομάδες. Η αναμέτρηση με τη Ρεάλ δεν συγκαταλέγεται στα παιχνίδια στα οποία η ΑΕΚ έχει ως βασικό στόχο τη συγκομιδή βαθμών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα παραδοθεί στις διαθέσεις της αντιπάλου της.

Αντίθετα, οι κιτρινόμαυροι έχουν σημαντικά κίνητρα να διεκδικήσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η Νέα Φιλαδέλφεια αποτελεί μέχρι στιγμής το μεγάλο τους όπλο, καθώς η ομάδα παραμένει αήττητη στην έδρα της τη φετινή σεζόν, μετρώντας επτά νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Επιπλέον, η αποψινή αναμέτρηση έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς θα είναι η 100ή της ΑΕΚ στην Allwyn Arena.

Σε εξαιρετικό μομέντουμ η Ρεάλ

Στην άλλη πλευρά, η Ρεάλ Μαδρίτης ταξιδεύει στην Αθήνα με εξαιρετική αγωνιστική ψυχολογία. Η ισπανική ομάδα προέρχεται από έξι διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στη League Phase του Champions League έχει κάνει το απόλυτο, με τρεις επιτυχίες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Συγκεκριμένα, επικράτησε της Ίντερ με 2-1 εντός έδρας, πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Ρόμα με 4-3 και στη συνέχεια νίκησε τη Λειψία με 4-1 στη Μαδρίτη.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο, στις δηλώσεις του πριν από το παιχνίδι, υπογράμμισε ότι η ομάδα του δεν έχει εξασφαλίσει ακόμη την απευθείας πρόκριση και πως χρειάζεται τους βαθμούς. Παράλληλα, αναγνώρισε τη δυναμική της ΑΕΚ όταν αγωνίζεται μπροστά στο κοινό της, τονίζοντας την ανάγκη για απόλυτη συγκέντρωση.

«Πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί. Είμαστε μακριά από το να προκριθούμε κατευθείαν. Θέλουμε βαθμούς. Η ΑΕΚ είναι πολύ ισχυρή στην έδρα της, θα παίξουμε με σοβαρότητα. Το γεγονός ότι η Ρεάλ έχει κερδίσει ένα ευρωπαϊκό ματς στην Αθήνα σημαίνει πολλά. Πρέπει να δώσουμε τα πάντα, να είμαστε πολλοί σοβαροί γιατί θέλουμε βαθμούς».

Σε ό,τι αφορά τις απουσίες, ο προπονητής της Ρεάλ άφησε στη Μαδρίτη τους Αρντά Γκιουλέρ και Ορελιέν Τσουαμενί. Εκτός πλάνων βρίσκονται επίσης οι Ροντρίγκο, Μπενζαμέν Μεντί και Ραούλ Ασένθιο.

Στα θετικά για τη «βασίλισσα» συγκαταλέγεται η παρουσία των Φεντερίκο Βαλβέρδε και Βινίσιους, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι και αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικά όπλα στην προσπάθειά της να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από τη Νέα Φιλαδέλφεια.