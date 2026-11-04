Ακόμη τέσσερα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια καταστράφηκαν, αφού έπεσαν σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Τα τέσσερα τάνκερ, που «παρέβησαν» τις ιρανικές εντολές και «αποπειράθηκαν να διασχίσουν την απαγορευμένη διαδρομή», στο νότιο τμήμα της θαλάσσιας οδού, «καταστράφηκαν, αφού έπεσαν σε ναυτικές νάρκες και καίγονται ακόμη», ενώ «άλλα δύο σκάφη», που επίσης «παραβίασαν» τις οδηγίες της Τεχεράνης, «ακινητοποιήθηκαν», ανέφεραν οι Φρουροί σε ανακοινωθέν τους που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB.

Ανέφεραν ακόμη, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι κατέρριψαν drone στους αιθέρες πάνω από τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διερχόταν το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου, που εξάγονται παγκοσμίως προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου.

Η ανακοίνωση αυτή δημοσιοποιήθηκε μερικές ώρες αφού ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε δημοσιεύματα του Τύπου για τους αμερικανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη στο ιρανικό νησί Κεσμ, στα Στενά.

Υπενθυμίζεται ότι από την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών στο Ιράν στα τέλη του Φεβρουαρίου, το Ιράν έκλεισε τη θαλάσσια οδό αυτή και βάζει στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν το πέρασμα χωρίς την άδεια της.

Σε αντίποινα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επιβάλλουν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο.

Η Τεχεράνη δήλωσε τη Δευτέρα έτοιμη να ανοίξει τα Στενά, με προϋπόθεση όμως την αποδοχή από την Ουάσιγκτον σειράς αξιώσεών της, μετά τις απειλές που πολλαπλασιάστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για την επανέναρξη βομβαρδισμών ευρείας κλίμακας στην ιρανική επικράτεια.