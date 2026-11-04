Αρχίζει σήμερα, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών, η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου για τον θάνατο τριών βρεφών, δύο δικών της και ενός μίας φίλης της.

Η 25χρονη βρίσκεται στις φυλακές του Ελαιώνα από τον περασμένο Σεπτέμβριο, μετά τη μεταγωγή της από τις φυλακές Κορυδαλλού.

Η διαδικασία, όπως αναφέρει το patrisnews.gr, που αρχίζει σήμερα αφορά στις δολοφονίες των τριών βρεφών, τις οποίες έχει ήδη ομολογήσει.

Υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αχαΐας υιοθέτησε στο σύνολό της την εισαγγελική πρόταση για την υπόθεση και εξέδωσε παραπεμπτικό βούλευμα σε βάρος της 25χρονης κατηγορούμενης.

Στην πρότασή της, η εισαγγελέας χαρακτηρίζει την Ειρήνη Μουρτζούκου ως ένα «οργανωμένο, ιδιαίτερα υπολογιστικό, βίαιο, ανελέητο, αδίστακτο και άκρως επικίνδυνο άτομο». Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό, η 25χρονη «απολάμβανε τα θύματά της, έρμαια στα χέρια της, χωρίς καμία ενοχή», ενώ απορρίπτεται πλήρως ο ισχυρισμός της υπεράσπισης περί μειωμένου καταλογισμού.

Το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αχαΐας αφορά σειρά σοβαρών υποθέσεων, που εκτείνονται από το 2020 και μετά:

Χριστούγεννα 2020: Απόπειρα δολοφονίας της πρώην συντρόφου της.

4 Φεβρουαρίου 2021: Θάνατος του έξι μηνών βρέφους φίλης της, της Κατερίνας.

19 Ιουνίου 2022: Θάνατος του πρώτου παιδιού της, σε ηλικία 19 ημερών.

17 Οκτωβρίου 2023: Θάνατος της δύο μηνών κόρης της, Μαρίας-Φρειδερίκης.

Επίσης, στην εισαγγελική πρόταση επισημαίνεται ότι από τη συμπεριφορά της δεν προκύπτει πως αναπτύσσει ουσιαστικούς συναισθηματικούς δεσμούς με τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω της.