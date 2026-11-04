Ο διεθνούς φήμης μουσικός και δεξιοτέχνης στο ούτι, Haig Yazdjian έρχεται στο Half Note Jazz Club, σε μια μοναδική συναυλία γεμάτη μελωδίες και ήχους από την πλούσια παράδοση της Ανατολής και τη σύγχρονη μουσική σκηνή.

Γεννημένος στη Συρία με αρμένικες ρίζες, ο Haig Yazdjian έχει καταφέρει να συνδυάσει με μοναδικό τρόπο την παραδοσιακή μουσική της Ανατολής με σύγχρονες επιρροές από όλο τον κόσμο. Στην πορεία της καριέρας του, έχει συνεργαστεί με κορυφαίους καλλιτέχνες και έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της world music, με ιδιαίτερη αφοσίωση στο ούτι, το οποίο χειρίζεται με μαεστρία.

Λίγο πριν τη συναυλία του, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, ο Haig Yazdjian μίλησε στο Newsbeast.

– Ποια είναι η πρώτη ανάμνηση που σας έρχεται στο μυαλό όταν κρατάτε το ούτι; Υπήρξε κάποια στιγμή που καταλάβατε ότι αυτό το όργανο θα καθόριζε τη ζωή σας;

Δεν μπορώ να πω ότι υπήρξε μία συγκεκριμένη στιγμή που αποφάσισα πως το ούτι θα καθόριζε τη ζωή μου. Μερικές φορές τα πράγματα συμβαίνουν χωρίς να τα σχεδιάζουμε. Όταν ήρθα στην Ελλάδα, στις αρχές της δεκαετίας του ’80, δεν είχα φανταστεί ότι το ούτι θα γινόταν το βασικό μέσο της μουσικής μου έκφρασης. Με ενδιέφεραν και άλλοι ήχοι, άλλα όργανα, άλλοι μουσικοί κόσμοι. Το ούτι, όμως, έχει έναν ήχο που μπορεί να σε οδηγήσει πολύ βαθιά μέσα σου. Δεν είναι μόνο οι νότες που βγάζεις, αλλά και όσα κουβαλάς όταν τις παίζεις. Μέσα από αυτό ανακάλυψα έναν τρόπο να εκφράζομαι που ίσως δεν θα είχα βρει διαφορετικά. Σήμερα αισθάνομαι ότι δεν το κρατάω απλώς στα χέρια μου· είναι ένα κομμάτι της φωνής μου, της μνήμης μου και του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνομαι τον κόσμο.

– Στη μουσική σας συναντιούνται η παράδοση της Ανατολής και σύγχρονες επιρροές. Έχετε αισθανθεί ποτέ ότι πρέπει να υπερασπιστείτε τις επιλογές σας απέναντι σε όσους θεωρούν πως η παράδοση πρέπει να μένει αναλλοίωτη;

Για μένα, η παράδοση δεν είναι κάτι που πρέπει να φυλάξουμε σε μια γυάλινη προθήκη. Είναι κάτι ζωντανό. Αν πάψουμε να της κάνουμε ερωτήσεις, αν πάψουμε να συνομιλούμε μαζί της, τότε κινδυνεύει να χάσει τη δύναμή της. Σέβομαι βαθιά τις ρίζες και τους ανθρώπους που διατήρησαν αυτή τη μουσική μέσα στον χρόνο. Αλλά ο σεβασμός δε σημαίνει ότι πρέπει να επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Κάθε εποχή έχει τη δική της φωνή και κάθε μουσικός τη δική του διαδρομή. Για μένα, το ζητούμενο είναι να μπορώ να αναγνωρίζω την παράδοση μέσα στη μουσική μου, ακόμη κι όταν χρησιμοποιώ σύγχρονους ήχους, διαφορετικές αρμονίες ή ηλεκτρικά όργανα. Δεν με ενδιαφέρει να ανατρέψω την παράδοση ούτε να αποδείξω ότι κάτι καινούργιο είναι καλύτερο από κάτι παλιό. Με ενδιαφέρει να δημιουργώ μουσική που να έχει αλήθεια. Αν αυτό που κάνω έχει μέσα του αγάπη, γνώση και ειλικρίνεια, πιστεύω ότι οι ρίζες του θα παραμένουν αναγνωρίσιμες.

– Τι σας δυσκόλεψε περισσότερο όταν αρχίσατε να χτίζετε τη ζωή και τη μουσική σας πορεία στην Ελλάδα; Ποια συνάντηση σας έκανε να αισθανθείτε ότι εδώ μπορείτε να βρείτε τη θέση σας;

Όταν έρχεσαι σε έναν καινούργιο τόπο, χρειάζεται χρόνος για να καταλάβεις τους ανθρώπους, τη γλώσσα, τις συνήθειες και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η κοινωνία. Το ίδιο συμβαίνει και στη μουσική. Πρέπει να βρεις τους ανθρώπους με τους οποίους μπορείς να επικοινωνήσεις, να παίξεις, να δοκιμάσεις πράγματα και να εξελιχθείς. Η Ελλάδα έγινε σταδιακά ένας τόπος στον οποίο μπόρεσα να αναπτύξω τη μουσική μου ταυτότητα. Εδώ ανακάλυψα με ιδιαίτερο τρόπο τη γοητεία της ανατολικής μουσικής και βρήκα στο ούτι ένα μέσο για να εκφράσω τις αναζητήσεις μου. Υπήρξαν σημαντικοί μουσικοί που με εμπιστεύτηκαν και μου έδωσαν την ευκαιρία να συμμετάσχω σε διαφορετικά μουσικά περιβάλλοντα. Δεν θα ήθελα να ξεχωρίσω μία συνάντηση ως τη μοναδική που με έκανε να αισθανθώ ότι ανήκω εδώ. Πολλές συναντήσεις, πολλές πρόβες, πολλές συναυλίες και πολλές ανθρώπινες σχέσεις συνέβαλαν σε αυτό.

– Από τις συνεργασίες σας, ποια σας έκανε να δείτε διαφορετικά τη μουσική — ή ακόμη και τον ίδιο σας τον εαυτό; Τι κρατάτε από εκείνη τη συνάντηση;

Είχα την τύχη να συναντήσω σπουδαίους μουσικούς, με διαφορετικές καταβολές, διαφορετικές αντιλήψεις και διαφορετικούς τρόπους έκφρασης. Συνεργασίες με σημαντικότατους καλλιτέχνες που ο καθένας τους μού έδωσαν διαφορετικές εμπειρίες και δυνατότητες να δω τη μουσική από άλλες πλευρές. Αυτό που κρατάω από κάθε ουσιαστική συνεργασία είναι ότι δεν πρέπει να πηγαίνεις σε μια συνάντηση έχοντας ήδη αποφασίσει τι θα συμβεί. Πρέπει να είσαι ανοιχτός να ακούσεις τον άλλον, να αφήσεις χώρο και να δεχτείς ότι μπορεί να σε οδηγήσει σε δρόμους που δεν είχες φανταστεί. Μια καλή συνεργασία δεν προσθέτει απλώς ένα όνομα στο βιογραφικό σου. Σε αλλάζει ως μουσικό, γιατί σε αναγκάζει να ανακαλύψεις καινούργιες δυνατότητες στον εαυτό σου.

– Στις 11 Νοεμβρίου, στο Half Note, θα παρουσιάσετε και ακυκλοφόρητες συνθέσεις. Από ποιες σκέψεις ή εμπειρίες γεννήθηκαν και τι αποκαλύπτουν για τη δημιουργική φάση στην οποία βρίσκεστε;

Η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαίτερη σημασία για μένα, καθώς συμπληρώνονται 30 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου μου προσωπικού δίσκου, του Talar. Έτσι, στο Half Note θα έχουμε την ευκαιρία να επιστρέψουμε σε εκείνη την πρώτη δισκογραφική δουλειά, παρουσιάζοντας μουσικές και τραγούδια από το άλμπουμ, αλλά και κομμάτια που έχουν αρκετό καιρό να παιχτούν ζωντανά. Είναι όμορφο να επιστρέφεις σε μουσικές που δημιουργήθηκαν σε μια διαφορετική περίοδο της ζωής σου και να τις συναντάς ξανά μέσα από τη σημερινή σου ματιά. Ο χρόνος αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα, αλλά κάποια συναισθήματα παραμένουν ζωντανά. Παράλληλα, θα παρουσιάσουμε και νεότερο υλικό, γιατί η μουσική δεν μπορεί να μένει μόνο στη μνήμη και στο παρελθόν· χρειάζεται να συνεχίζει να εξελίσσεται, να αναζητά καινούργιους δρόμους. Για μένα, αυτή η συναυλία είναι μια συνάντηση διαφορετικών περιόδων της μουσικής μου πορείας. Από τη μία, η επιστροφή στις ρίζες και σε ένα άλμπουμ που σηματοδότησε την αρχή της προσωπικής μου δισκογραφικής διαδρομής, από την άλλη, η ανάγκη να συνεχίσω να δημιουργώ και να μοιράζομαι καινούργιες μουσικές με το κοινό.

– Στη σκηνή θα συναντηθούν το ούτι, το νέι, το κανονάκι, τα πλήκτρα και τα τύμπανα. Πόσο χώρο αφήνετε στον αυτοσχεδιασμό και στην έκπληξη; Θυμάστε μια στιγμή σε συναυλία που η μουσική σάς πήγε κάπου εντελώς απρόσμενα;

Ο αυτοσχεδιασμός είναι πολύ σημαντικός για μένα, γιατί μου δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζω τη μουσική ως κάτι που συμβαίνει στο παρόν. Μπορεί να έχεις προετοιμάσει μια σύνθεση, να γνωρίζεις τη μελωδία, τη δομή και τον δρόμο που θα ακολουθήσεις, αλλά όταν αρχίζεις να παίζεις με άλλους μουσικούς, τίποτα δεν είναι απολύτως δεδομένο. Το ούτι, το νέι, το κανονάκι, τα πλήκτρα και τα τύμπανα έχουν το καθένα τη δική του γλώσσα. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στο πώς όλα αυτά μπορούν να συνυπάρξουν, χωρίς να χάσουν τον χαρακτήρα τους. Δεν θέλω τα όργανα να παίζουν απλώς το ένα δίπλα στο άλλο. Θέλω να συνομιλούν. Υπάρχουν στιγμές στη σκηνή όπου ένας μουσικός κάνει κάτι απρόσμενο και οι υπόλοιποι ακολουθούν, όχι επειδή το είχαν συμφωνήσει, αλλά επειδή αισθάνονται ότι εκείνη τη στιγμή πρέπει να πάνε προς τα εκεί. Τότε μπορεί να δημιουργηθεί κάτι που δεν θα μπορούσε να υπάρξει με τον ίδιο τρόπο σε μια πρόβα ή σε μια ηχογράφηση. Δεν θα ήθελα να επινοήσω ένα συγκεκριμένο περιστατικό για να περιγράψω αυτή την εμπειρία. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η έκπληξη αποτελεί ουσιαστικό μέρος της μουσικής μου. Αν γνωρίζω από την αρχή κάθε λεπτομέρεια αυτού που θα συμβεί, τότε ένα κομμάτι της μαγείας έχει ήδη χαθεί.

Η συναυλία

Σε αυτή τη μαγευτική βραδιά, ο Haig Yazdjian θα συνοδεύεται από εξαιρετικούς μουσικούς: τον Χάρη Λαμπράκη στο νευ, τον Γιάννη Κυριμκυρίδη στα πλήκτρα, τον Τάσο Πούλιο στο κανονάκι και τον Θάνο Χατζηαναγνώστου στα τύμπανα. Μαζί, θα δημιουργήσουν ένα ηχητικό τοπίο που θα ταξιδέψει το κοινό μέσα από τον πλούτο των ηχοχρωμάτων και των ρυθμών της Ανατολής και της Μεσογείου.

Μην χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε μια βραδιά γεμάτη ατμοσφαιρικές μουσικές περιπλανήσεις και συναισθηματικές εναλλαγές. Όσοι παρευρεθούν θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν και καινούργιες ακυκλοφόρητες συνθέσεις.

Πότε: Τετάρτη 11 Νοεμβρίου

Έναρξη: 21:30

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Εισιτήρια: από 15€

Half Note Jazz Club: Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310