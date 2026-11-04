Ο Παναθηναϊκός γνώρισε μια δύσκολη βραδιά στην Κωνσταντινούπολη, γνωρίζοντας την ήττα με 83-68 από την Αναντολού Εφές και υποχωρώντας στο 7-2 στη EuroLeague.

Οι «πράσινοι» βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 45-37 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στη διεκδίκηση της νίκης. Μάλιστα, η επιθετική τους παρουσία ήταν η χειρότερη στη φετινή διοργάνωση, γεγονός που ανέδειξε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύνολο του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς.

Η απουσία του Κώστα Σλούκα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία και στην οργάνωση του παιχνιδιού, με τον Παναθηναϊκό να δυσκολεύεται τόσο στη λήψη σωστών αποφάσεων όσο και στην εύρεση εύκολων πόντων μέσα από το transition.

Παράλληλα, η επιστροφή του Κέντρικ Ναν, σε συνδυασμό με την ενσωμάτωση νέων προσώπων στο ρόστερ, έχει δημιουργήσει δυσκολίες στη διαμόρφωση του ροτέισον. Ο προπονητής των Κυπελλούχων Ελλάδας καλείται να βρει τις κατάλληλες πεντάδες και να αποκαταστήσει την αγωνιστική ισορροπία της ομάδας.

Τα προβλήματα, πάντως, δεν περιορίστηκαν στην Ευρώπη, καθώς την Κυριακή ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε και από τον Άρη με 101-91. Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε ξεχώρισε με 22 πόντους, όμως η αμυντική λειτουργία της ομάδας εξακολουθεί να παρουσιάζει αδυναμίες, οι οποίες έχουν γίνει ιδιαίτερα εμφανείς το τελευταίο δεκαπενθήμερο. Ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στη Μαδρίτη χωρίς τους Ρογκαβόπουλο και Μαντζούκα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης διανύει το καλύτερο διάστημα της φετινής σεζόν, έχοντας συμπληρώσει έξι διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Τελευταίο της «θύμα» ήταν η Φενέρμπαχτσε, την οποία νίκησε με το εμφατικό 95-76.

Η ισπανική ομάδα παρουσίασε εξαιρετική αποτελεσματικότητα στην επίθεση, με 20/34 δίποντα και 22/23 ελεύθερες βολές, ενώ επικράτησε και στη μάχη των ριμπάουντ με 41-38, παρά τα 15 λάθη που υπέπεσε. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Τεό Μαλεντόν, ο οποίος πραγματοποίησε την κορυφαία φετινή του εμφάνιση, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 26 πόντους, επτά ριμπάουντ και δύο ασίστ. Από την πλευρά του, ο Ταβάρες συνεισέφερε 14 πόντους.

Η συνέχεια ήταν εξίσου επιτυχημένη για τη «βασίλισσα», η οποία επικράτησε και της Μπούργκος με 90-79 για τη Liga Endesa. Σημαντικό πλήγμα αποτελεί ο τραυματισμός του Μίκαελ Γιάντουνεν, ο οποίος υπέστη ρήξη της πελματιαίας περιτονίας στο αριστερό πόδι και αναμένεται να απουσιάσει για περίπου 12 εβδομάδες.

Εκτός από τη συγκεκριμένη απώλεια, η Ρεάλ δεν θα έχει στη διάθεσή της ούτε τον Τεό Μαλεντόν. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η απουσία του Φακούντο Καμπάτσο. Εκτός και οι Γκαρούμπα, Ντεκ.