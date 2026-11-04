Η μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση της ΑΕΚ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται προ των πυλών, με την Ένωση να ετοιμάζεται για μία από τις σημαντικότερες αναμετρήσεις της στη League Phase του Champions League.

Απόψε (4/11, 19:45), η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς υποδέχεται τους Μαδριλένους στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής, με στόχο να διεκδικήσει ένα αποτέλεσμα που θα έχει ξεχωριστή θέση στην ευρωπαϊκή της ιστορία.

Απέναντί της θα βρει μια Ρεάλ Μαδρίτης που, υπό την καθοδήγηση του Ζοσέ Μουρίνιο, παρουσιάζει ανεβασμένη εικόνα το τελευταίο διάστημα και ταξίδεψε στην Αθήνα με ξεκάθαρο στόχο να διευρύνει το απόλυτο των νικών της στη διοργάνωση, κάνοντας το 4/4.

Η αποστολή της ΑΕΚ, πάντως, μόνο εύκολη δεν προμηνύεται, κάτι που αποτυπώνεται και στις εκτιμήσεις του Football Meets Data για την έκβαση της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, η Ρεάλ Μαδρίτης συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για να φύγει με τους τρεις βαθμούς από τη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς το ποσοστό νίκης της ανέρχεται στο 70%. Από την άλλη πλευρά, οι πιθανότητες επικράτησης της Ένωσης υπολογίζονται στο 13%, ενώ στο 17% βρίσκεται το ενδεχόμενο της ισοπαλίας.

Οι αριθμοί προμηνύουν μια δύσκολη βραδιά για τον Δικέφαλο, ωστόσο η ΑΕΚ θα επιδιώξει να ανατρέψει τα προγνωστικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας στο πλευρό της τον κόσμο της.